Política

Yeraldine Bonilla Renuncia a la Secretaría General del Gobierno de Sinaloa

César Julio Saucedo Barrón fue designado como nuevo secretario general; Bonilla regresará a sus funciones como diputada local

La diputada local Yeraldine Bonilla Valverde. Foto: Cuarotscuro/ ArchivoLa diputada local Yeraldine Bonilla Valverde. Foto: Cuarotscuro/ Archivo

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