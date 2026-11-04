Yeraldine Bonilla Renuncia a la Secretaría General del Gobierno de Sinaloa

César Julio Saucedo Barrón fue designado como nuevo secretario general de Gobierno de Sinaloa por la gobernadora Graciela Domínguez Nava, en sustitución de Yeraldine Bonilla Valverde, quien dejará el cargo este miércoles 4 de noviembre.

Tras tomarle protesta y entregarle su nombramiento, la gobernadora le pidió trabajar con sentido humanista y mantener el acercamiento con la población para contribuir al bienestar de las familias sinaloenses.

Sobre la trayectoria de Saucedo Barrón se sabe que es biólogo pesquero, egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y cuenta con una maestría en Ciencias Marinas por el Instituto Politécnico Nacional.

De noviembre de 2021 a noviembre de 2022 se desempeñó como subsecretario de Pesca del Gobierno estatal y anteriormente fue director del Instituto Sinaloense de Pesca y Acuacultura.

También cuenta con trayectoria docente en Ciencias del Mar y fue diputado local de 1998 a 2001, periodo en el que presidió la Comisión de Pesca del Congreso del Estado.

Yeraldine Bonilla regresará a sus funciones como diputada local por el distrito 19, luego de separarse de su curul para incorporarse al gabinete estatal en octubre de 2025.

Además, estuvo más de 100 días al frente del Gobierno de Sinaloa como gobernadora interina, tras la primera solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya.