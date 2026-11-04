Sheinbaum Destaca Triunfo de Personas de Origen Mexicano en Elecciones de EUA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló hoy sobre el resultado de las elecciones intermedias en Estados Unidos de América (EUA), comicios en los que el partido de Donald Trump, el Republicano, fue derrotado y políticos de origen mexicano triunfaron.

En la conferencia mañanera de hoy, la mandataria destacó el triunfo de Xavier Becerra y Gina Hinojosa, gobernadores electos de California y Texas, respectivamente, quienes son de origen mexicano.

“Yo quisiera resaltar el triunfo de dos personas de origen mexicano, que son el gobernador electo de California y la gobernadora electa de Texas. Ambos tienen, madre o padre o uno de ellos, nacidos en México, y tienen un vínculo con su estado, su propuesta, pero también un vínculo con las y los mexicanos”, mencionó Sheinbaum Pardo.

“Nos da mucho gusto que mexicano-estadounidenses que están allá tengan esta participación y este reconocimiento”, agregó.

Sobre la derrota de Trump, la mandataria dijo que el resultado de las elecciones intermedias “muestra un sentimiento del pueblo estadounidense”.

El martes, Estados Unidos tuvo una histórica jornada electoral en la que se renovó el Senado y la Cámara de Representantes; además, los votantes eligieron a 36 gobernadores.

Los resultados dieron un revés político a Donald Trump, pues el control del Congreso quedó en manos de los demócratas.

En tanto, la demócrata Gina Hinojosa se convirtió en la primera mujer y también en la primera persona latina que gobernará Texas. Mientras que Xavier Becerra, también demócrata, será el primer gobernador de origen latino en California en más de 150 años.

El presidente Donald Trump admitió la derrota en las urnas y aseguró que aceptará los resultados de las elecciones. Agregó que está dispuesto a trabajar con la nueva mayoría demócrata en el Congreso.

Además, dijo que si él hubiera estado en las boletas electorales, el partido Republicano habría arrasado.

Con información de N+.

RMT