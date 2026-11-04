Política

Sheinbaum Destaca Triunfo de Personas de Origen Mexicano en Elecciones de EUA

Los gobernadores electos de California y Texas tienen raíces mexicanas

Sheinbaum en la conferencia mañanera del 4 de noviembre 2026Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la conferencia mañanera del 4 de noviembre de 2026. Foto: Presidencia

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Histórico triunfo de políticos de origen mexicano en EUA: Xavier Becerra y Gina Hinojosa, gobernadores electos de California y Texas. El cambio que refleja el sentir del pueblo estadounidense.

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