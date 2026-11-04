Envían Mensajes a Owono tras Muerte de Jesús de Miguel por Choque durante Partido

El portero del Andorra, Jesús Lázaro Owono, recibió mensajes de apoyo de sus compañeros y de la Federación de Fútbol de Guinea Ecuatorial, luego de que el delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, muriera tras un choque con el guardameta durante un partido de la Segunda División española.

El defensa argentino del Andorra, Lautaro Spatz, expresó su respaldo a Owono mediante un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, donde señaló que su compañero, portero y amigo se encuentra profundamente afectado por lo ocurrido.

Spatz agregó que quienes conocen al guardameta saben la clase de persona que es, cuánto está sufriendo por la situación y que nunca habría tenido la intención de hacerle daño a alguien. También reiteró sus condolencias por el fallecimiento de De Miguel.

El presidente de la Federación de Fútbol de Guinea Ecuatorial, Venancio Tomás Michá, también manifestó su solidaridad con Owono, quien es internacional con la selección de ese país africano.

En un mensaje publicado el martes, Michá señaló que el portero atraviesa este momento con aflicción y desconsuelo, al ser el protagonista involuntario del incidente ocurrido durante el encuentro. Asimismo, aseguró que la federación le brindará respaldo humano y profesional.

Jesús de Miguel murió el martes, un día después de recibir un golpe durante el partido entre Tenerife y Andorra. El delantero intentaba controlar un balón en el centro del campo cuando Owono salió a despejarlo y terminó arrollándolo.

Tras el fallecimiento, el Tenerife suspendió todas sus actividades durante seis días y anunció que realizará un homenaje al futbolista este sábado en su estadio.

Además, fueron aplazados dos encuentros de la Segunda División española: el Granada-Tenerife, correspondiente a la jornada 13 y programado para este sábado, y el Andorra-Mallorca, previsto para el domingo. Ambos partidos se disputarán en fechas por definir.nismo brindará al portero todo su respaldo humano y profesional ante lo ocurrido.

Por su parte, Jesús Owono, portero del club FC Andorra, habló hoy por primera vez tras la trágica muerte de Jesús de Miguel Alameda, delantero del Tenerife, tras el fuerte encuentro entre los futbolistas en un partido de futbol.

"Están siendo los días más difíciles de mi vida", aseguró Jesús Owono.