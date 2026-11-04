Así Es la Estafa en Facebook y WhatsApp para Engañar a la Gente y que Deposite Dinero

¿Has encontrado anuncios en redes sociales sobre cursos para convertirte en especialista en inversiones? ¡Toma precauciones! Autoridades alertaron sobre estafadores que al parecer suplantaron la identidad de instituciones de un grupo financiero para defraudar a la gente.

Según información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), los ciberdelincuentes presuntamente suplantaron la identidad de dos instituciones del Grupo Financiero Barclays México para ofrecer supuestos cursos.

Sin embargo, dicha compañía no ofrece servicios de inversión a personas físicas ni da capacitación.

Así es la estafa sobre cursos de inversiones

En un comunicado, la Condusef dio a conocer cuál es el modus operandi de esta estafa, de acuerdo con los reportes que ha recibido.

En primer lugar, personas desconocidas promueven cursos falsos para convertirse en "especialistas en inversiones”, a través de publicidad en Facebook. Luego trasladan a los interesados a WhatsApp –bajo denominaciones como "D115 Academia Financiera Barclays"– para explicar a las víctimas cómo inscribirse y acreditar los cursos sobre inversión. Una vez que las personas supuestamente acreditan el taller, son inducidas a descargar una aplicación móvil para realizar una inversión inicial, que les permita poner en práctica lo aprendido, bajo la figura “Inversionista Regular” o “Inversionista VIP”. Cuando se realiza la primera inversión, los estafadores mantienen comunicación constante para generar confianza; pero al momento de intentar realizar el retiro de su capital (liberación de los supuestos recursos) o de los supuestos “rendimientos generados”, los delincuentes exigen pagos anticipados por concepto de comisiones, impuestos o procesamiento, argumentando que dicho cobro no puede descontarse del saldo invertido. Una vez realizado el pago se interrumpe toda comunicación. La Condusef dijo que el mismo modus operandi podría aplicar para el ofrecimiento de un esquema de inversión denominado “Programa de Valoración del 800%”, con el cual se ofrece al público un “Plan de aumento de riqueza del 800%” a través de fases mensuales, que al término de 5 meses ofrece el rendimiento acumulado superior al 800%.

Estos nombres usan para promover cursos falsos

De acuerdo con la Comisión, el Grupo Financiero Barclays México reportó que dos de sus instituciones fueron afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales y administrativos:

Barclays Capital Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Barclays México.

Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays México.

Por ello, la Condusef sugirió extremar precauciones ante la oferta de inversiones con altos rendimientos que se realicen a nombre de cualquier institución de ese grupo, pues enfatizó que éste no ofrece servicios de inversión a personas físicas, no da capacitación ni crea grupos de WhatsApp para ello y tampoco utiliza los esquemas descritos en la formalización de sus operaciones.

Recomendaciones

Como recomendación para evitar ser víctima de fraude o suplantación, la Comisión llamó a la ciudadanía a verificar que la institución financiera esté debidamente registrada y que sus datos coincidan, a través de este sitio web.

Otro consejo consiste en confirmar siempre la información con las instituciones financieras, a través de los canales oficiales registrados en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES).

Además, la Condusef pidió no realizar depósitos o transferencias a cuentas personales, ni entregar dinero antes de firmar un contrato formal y verificado.

Recomendó desconfiar de cualquier solicitud de pago por adelantado para “liberar”, “gestionar” o “activar” una inversión o un crédito.

Y en caso de alguna duda, instó a contactar directamente a la institución a través de sus canales oficiales o acudir a la Condusef para recibir orientación gratuita.

SPB