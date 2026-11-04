Seguridad

Así Es la Estafa en Facebook y WhatsApp para Engañar a la Gente y que Deposite Dinero

Defraudadores suplantaron la identidad de instituciones para promover cursos falsos sobre inversiones y así engañar a la gente

Icono de la aplicación WhatsApp en un teléfono inteligente. Foto: ReutersIcono de la aplicación WhatsApp en un teléfono inteligente. Foto: Reuters
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