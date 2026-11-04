Seguridad

Identifican a Víctima de Ataque Armado Ocurrido en Cosoleacaque, Veracruz

La víctima contaba con 35 años y fue agredida presuntamente por dos individuos que viajaban en una motocicleta

identifican a hombre de 35 años asesinado a balazos en Cosoleacaque, Veracruzidentifican a hombre de 35 años asesinado a balazos en Cosoleacaque, Veracruz. Foto: Cristina Juarez del Sue

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En Cosoleacaque, Identifican a como Donaciano Izquierdo, como la víctima del ataque armado ocurrido la tarde del martes. La policía sigue buscando a los responsables.

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