Identifican a Víctima de Ataque Armado Ocurrido en Cosoleacaque, Veracruz

Como Donaciano Izquierdo Molina, de 35 años, fue identificado el hombre que fue atacado a balazos cuando se encontraba cerca de una vivienda ubicada sobre la calle Álvaro Obregón, en el cruce con Villa Juanita en Cosoleacaque.

Los hechos ocurrieron en la colonia Cirilo Vázquez. Donde presuntamente dos hombres que circulaban a bordo de una motocicleta le dispararon en repetidas ocasiones a la víctima, esto durante la tarde del pasado martes.

Hasta el momento por esta agresión y a pesar de los operativos de seguridad implementados por los cuerpos de seguridad no se tiene reporte de personas detenidas.

Estas acciones efectuadas por elementos policíacos se mantendrán en la zona, con el objetivo de ubicar a los autores de este crimen que alarmó a los habitantes de Cosoleacaque en el sur de la entidad veracruzana.