Seguridad

Hombre es Agredido con Machete en Calles de Tampico; Se Desconoce Quién lo Atacó

El lesionado recibió atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladado al Hospital General

Hombre es Agredido con Machete en Calles de Tampico; Se Desconoce Quién lo AtacóHombre es Agredido con Machete en Calles de Tampico. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un hombre resultó herido con machete en la colonia Primavera. Emergencias y Guardia Estatal acudieron al lugar.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+