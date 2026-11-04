Hombre es Agredido con Machete en Calles de Tampico; Se Desconoce Quién lo Atacó

Un hombre de aproximadamente 38 años resultó con lesiones de consideración luego de ser presuntamente agredido con un machete durante la madrugada en calles de la colonia Primavera, en Tampico.

El reporte movilizó a los cuerpos de emergencia hasta el cruce de las calles Berlín y Juan B. Tijerina, donde voluntarios de Zona Sur brindaron los primeros auxilios al lesionado, quien presentaba heridas en la cabeza y en una de sus muñecas, en la cual se presume posible amputación.

Al sitio también acudieron elementos de la Guardia Estatal para tomar conocimiento de los hechos. Minutos después, una ambulancia del CRUM arribó para realizar el traslado del hombre al hospital Dr. Carlos Canseco de Tampico.