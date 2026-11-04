Seguridad

Vinculan a Proceso a la Secretaria de Bienestar de Uruapan por Encubrimiento en Caso Manzo

A la imputada se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras continúa la investigación complementaria

El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoEl alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+