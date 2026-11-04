Vinculan a Proceso a la Secretaria de Bienestar de Uruapan por Encubrimiento en Caso Manzo

Por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento relacionado con las investigaciones por el homicidio del alcalde Carlos Manzo, la secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, Rosa Alejandra 'N', fue vinculada a proceso este miércoles.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó datos de prueba que fueron valorados por una jueza de control, quien resolvió vincular a proceso a la imputada e imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La jueza de control estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía General del Estado de Michoacán continuará con las diligencias correspondientes para fortalecer la carpeta de investigación.

Rosa Alejandra “N” fue detenida el pasado 29 de octubre, durante un operativo realizado en el fraccionamiento Infonavit Balcones, en Uruapan, donde personal de la FGE, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cumplimentó una orden de aprehensión en su contra.

En un comunicado, la FGE señaló que continuará con las actuaciones ministeriales y periciales "encaminadas al esclarecimiento total del homicidio, con el compromiso de garantizar el acceso a la justicia y conducir cada etapa de la investigación con estricto apego a la legalidad y al debido proceso".

El pasado 1 de noviembre se cumplió un año del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

AMP