Busca Fiscalía de NL Reunión con Familia de Maestra Asesinada en Colegio en 2017

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León manifestó su disposición para atender a los familiares de la maestra Cecilia, quien falleció luego de resultar herida durante el tiroteo registrado en el Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, en enero de 2017.

Ante la solicitud presentada recientemente por los seres queridos de la docente, el fiscal general de Justicia, Javier Flores Saldívar, señaló que la institución está dispuesta a recibir a la familia para conocer sus planteamientos y revisar el estado en el que se encuentra la carpeta de investigación.

El funcionario explicó que, a partir de este acercamiento, se analizarán las condiciones del expediente para determinar si existen acciones adicionales que puedan realizarse dentro de las indagatorias.

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“Estamos, como siempre, en todos los asuntos dispuestos a recibirlas y ver las condiciones en que se encuentra dicha carpeta para realizar la investigación en caso de que así proceda”, declaró.

La petición de los familiares busca que se revisen las actuaciones de las autoridades ministeriales y se atiendan las presuntas omisiones que, consideran, han impedido avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

El caso se remonta al 18 de enero de 2017, cuando un estudiante ingresó armado al plantel educativo ubicado en el sur de Monterrey y disparó contra una maestra y varios alumnos dentro de un salón de clases.

Entre las personas lesionadas se encontraba Cecilia Solís, quien posteriormente falleció a consecuencia de las heridas.

A casi 10 años de aquella tragedia, sus familiares mantienen la exigencia de que se revisen las investigaciones y se esclarezcan las circunstancias del ataque, así como las posibles responsabilidades que pudieran derivarse del caso.