Seguridad

Busca Fiscalía de NL Reunión con Familia de Maestra Asesinada en Colegio en 2017

A casi una década de los hechos, los familiares de la docente buscan que las autoridades aclaren las presuntas omisiones en las investigaciones.

Buscaran reunión con familiares de Cecilia.Buscaran reunión con familiares de Cecilia. Foto: N+

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La Fiscalía de Nuevo León se reúne con la familia de la maestra asesinada en 2017 para revisar el caso y esclarecer posibles omisiones en la investigación.

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