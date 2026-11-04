Tiroteo en Oficinas de Citibank en Florida Deja Dos Muertos, Incluido al Presunto Atacante

Un tiroteo en un complejo de oficinas de Citibank en Brandon, Florida, dejó dos personas muertas, entre ellas el presunto atacante, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough.

De acuerdo con las autoridades, una de las víctimas murió durante el incidente de este miércoles, mientras que el sospechoso también fue encontrado sin vida. Hasta el momento, no se han revelado las identidades de las personas fallecidas ni se ha confirmado si hubo otros lesionados.

El sheriff del condado, Chad Chronister, señaló que las primeras investigaciones apuntan a que se trató de un ataque dirigido contra una persona o un objetivo específico, y no de un tiroteo aleatorio.

La emergencia comenzó tras un reporte de amenaza activa en las instalaciones de Citibank, lo que movilizó a aproximadamente 365 elementos de distintas corporaciones de seguridad.

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Los agentes revisaron los edificios para descartar la presencia de otras personas armadas o trabajadores en riesgo. Durante el operativo, algunos empleados fueron evacuados, mientras que otros permanecieron resguardados en oficinas, habitaciones cerradas y espacios del estacionamiento hasta que pudieron salir acompañados por los policías.

El complejo se encuentra en Brandon, localidad del área metropolitana de Tampa, y está integrado por cuatro edificios de oficinas de tres pisos, donde trabajan miles de empleados de la institución financiera.

A través de un comunicado, Citigroup confirmó que tenía conocimiento de un incidente en sus instalaciones del área de Tampa y señaló que colaboraba con las autoridades responsables de la investigación.

La compañía no proporcionó detalles adicionales sobre el ataque ni sobre las personas involucradas.

La Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough informó que continuaría con las revisiones de las instalaciones y las indagatorias para esclarecer las circunstancias del tiroteo.

Hasta la última actualización de las autoridades, no se había informado el posible móvil del ataque ni la relación que pudiera existir entre el presunto responsable y la víctima.

PT