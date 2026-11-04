Internacional

Tiroteo en Oficinas de Citibank en Florida Deja Dos Muertos, Incluido al Presunto Atacante

El sheriff de Hillsborough informó que el hecho habría sido dirigido contra un objetivo específico; cientos de agentes participaron en el operativo

Tiroteo en Oficinas de Citibank en Florida Deja Dos Muertos, Incluido al Presunto AtacanteFoto: X @HCSOSheriff
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