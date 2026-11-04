Internacional

Latinos se Alejan 28 Puntos de Trump y Favorecen a Demócratas en Elecciones de EUA

Hombres hispanos encabezaron el cambio de preferencias electorales, mientras organizaciones advierten que este sector será clave rumbo a 2028

Una mampara de privacidad para la votación en Manchester, Nuevo Hampshire.Una mampara de privacidad para la votación en Manchester, Nuevo Hampshire. Foto Reuters
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