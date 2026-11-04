Latinos se Alejan 28 Puntos de Trump y Favorecen a Demócratas en Elecciones de EUA

Los votantes latinos fueron el grupo que más se alejó del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, luego de haber respaldado en cifras récord al presidente Donald Trump durante el 2024.

El voto hispano registró un desplazamiento de 28 puntos porcentuales a favor de los demócratas en las contiendas para la Cámara de Representantes, en comparación con la elección anterior, de acuerdo con análisis publicados por The New York Times y The Washington Post.

La encuesta de votantes de UnidosUS, organización que defiende los derechos de la comunidad hispana, encontró que los candidatos demócratas al Congreso obtuvieron 67% del apoyo latino, 10 puntos porcentuales más que Kamala Harris en la elección presidencial de 2024.

Además, el 17% de los hispanos que habían votado por Trump en esos comicios respaldaron a los candidatos de oposición en esta ocasión.

La mayoría también apoyó a los demócratas en las elecciones para el Senado, con 63%, y para gobernador, con 66%. El sondeo incluyó a 3 mil 14 votantes latinos de distritos competidos y estados disputados, así como de Texas, Florida, Arizona, California y Míchigan.

Lisette Orellana Engel, directora de política económica de UnidosUS, calificó la participación hispana como una "elección histórica", con récords en la votación anticipada.

Durante una entrevista con la agencia de noticias EFE, señaló que los latinos representaron la mitad de todos los nuevos votantes en Estados Unidos entre 2022 y 2026.

La especialista consideró que el cambio de preferencias refleja que los partidos no pueden dar por seguro el respaldo de esta comunidad, particularmente cuando las campañas no cumplen sus promesas.

Entre los factores mencionó las expectativas económicas que acompañaron la campaña de Trump en 2024 y el deterioro que, según su valoración, experimentó la economía.

Por su parte, Franco Caliz-Aguilar, director de Community Change Voters, destacó que el voto latino fue decisivo en distintas contiendas, entre ellas las de Xavier Becerra, en California, y Gina Hinojosa, en Texas, además de la elección del próximo senador texano, James Talarico, y más de 20 distritos del Congreso.

Las primeras encuestas también identificaron diferencias por género. Los hombres latinos registraron un desplazamiento de 24 puntos hacia los demócratas en las distintas contiendas nacionales, mientras que entre las mujeres el cambio fue de 15 puntos.

Antonio Arellano, director nacional de comunicaciones de Indivisible Project, señaló que la tendencia también se observó en casi todos los distritos electorales de la frontera entre México y Estados Unidos, donde la mayoría de los votantes latinos respaldó a candidatos demócratas.

Las organizaciones coincidieron en que los resultados de las elecciones intermedias muestran que los hispanos representan uno de los sectores electorales con mayor capacidad de cambiar sus preferencias entre partidos.

Arellano advirtió que tanto republicanos como demócratas necesitarán el respaldo de esta comunidad para competir por la presidencia en 2028.

Sin embargo, Caliz-Aguilar consideró que el movimiento electoral respondió más a un rechazo hacia Trump que a un respaldo definitivo al Partido Demócrata.

Por ello, advirtió que los demócratas no deben asumir que recuperaron de manera permanente el apoyo latino, pues podrían enfrentar dificultades si dejan de atender las demandas de esta población.

De acuerdo con Engel, cada año cerca de un millón de latinos adquieren la edad para votar en Estados Unidos y ocho de cada 10 pertenecen a la clase trabajadora, factores que mantienen a esta comunidad como un sector relevante para los próximos procesos electorales.

PT