Seguridad

Roban 50 Mil Pesos a Hombre al Salir de un Banco en una Plaza Comercial en Celaya

En esta misma sucursal, hace unas semanas robaron dos personas que habían retirado dinero

Elementos de varias corporaciones de Seguridad resguardaron la zona.Fotos: N+

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Roban 50 mil pesos a un hombre al salir de un banco en Plaza Comercial. Otro caso más en esta sucursal.

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Roban 50 Mil Pesos Durante Asalto Frente a Banco en Plaza Comercial en Celaya | N+