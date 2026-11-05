Roban 50 Mil Pesos a Hombre al Salir de un Banco en una Plaza Comercial en Celaya

Un hombre que había acudido a retirar su dinero a una sucursal bancaria en la Plaza Veleros, ubicada en la calle Parque Tulipán, en la primera sección de la colonia Del Parque fue asaltado por motociclistas armados.

De acuerdo al reporte de las autoridades de Celaya, los hechos ocurrieron minutos después de la 1 de la tarde, cuando un cuentahabiente acudió a esta conocida sucursal para realizar un retiro.

Al salir, el hombre caminaba rumbo a su automóvil, cuando dos motociclistas se le emparejaron y a punta de pistola le exigieron el dinero.

La víctima se percató que los hombres estaban armados y entregó los 50 mil pesos que acababa de retirar para que después los ladrones se dieran a la fuga. El afectado pidió apoyo a las autoridades quienes al llegar no pudieron dar con los responsables del asalto.

Es importante destacar que este caso se suma a otros robos contra usuarios bancarios registrados en este sector de Celaya, donde la utilización de motocicletas para interceptar a personas que retiran cantidades importantes de efectivo.