Economía

¿Cuándo Es el Black Friday 2026 en México? Este Día Inician Descuentos del 'Viernes Negro'

Para aprovechar los descuentos y promociones tienes que informarte sobre el producto que deseas comprar y no dejarte llevar por el impulso de la oferta.

Personas compran pantallas y aprovechan descuentos de Black Friday. Fecha de Inicio Black Friday.Si estás pensando en aprovechar la temporada de descuentos de Fin de Año, te adelantamos cuándo inicia uno de los eventos más esperados: el Black Friday. Foto: Cuartoscuro.
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