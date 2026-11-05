¿Cuándo Es el Black Friday 2026 en México? Este Día Inician Descuentos del 'Viernes Negro'

Con el último bimestre del año en marcha, está por comenzar la temporada de descuentos de Fin de Año, que contempla días de ofertas y promociones tales como el Black Friday. Así que si estás pensando en aprovecharlo, en N+ te decimos cuándo inicia y en qué modalidades aplica.

Ten en cuenta que este evento de e-commerce, que es originario de Estados Unidos se ha extendido a México desde hace varios años, y ha permitido a los compradores acceder a ofertas en tiendas cuya ubicación no se encuentra físicamente en su lugar de residencia.

Dado que el Buen Fin 2026 se realiza por las mismas fechas, en una nota previa ya te dijimos durante cuántos días se extenderá, para que anticipes tu lista de regalos para Navidad y Fin de Año.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Black Friday y Cyber Monday 2025: Policía Cibernética Alerta por Fraudes Digitales

¿Cuándo es el Black Friday 2026 en México y cuánto dura?

Esta jornada de promociones y descuentos se celebrará oficialmente el 27 de noviembre de 2026, es decir el último viernes del mes ,en departamentos como tecnología, moda, electrodomésticos, viajes, entre otros.

Se trata de la fecha posterior al Día de Acción de Gracias que se celebra en Estados Unidos. Y aunque tradicionalmente el evento sólo dura un día, algunas tiendas extienden sus promociones y descuentos de 3 a 5 días.

Además, el lunes inmediato posterior, 30 de noviembre, tendrá lugar el Cyber Monday, cerrando con broche de oro la temporada de descuentos.

¿Qué eventos conforman la temporada de descuentos de Fin de Año 2026 y dónde aplican?

Aunque muchos comercios ponen en marcha campañas de ofertas y descuentos hacia la última parte del año, oficialmente se celebran tres eventos en noviembre tanto para e-commerce como tiendas físicas:

Buen Fin 2026: 13 a 17 de noviembre 2926.

Black Friday: 27 de noviembre 2026.

Cyber Monday 30 de noviembre 2026.

Tips Profeco para comprar en el Black Friday

Si tienes pensado aprovechar esta jornada de descuentos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha lanzado una serie de recomendaciones para sacar provecho a los descuentos sin poner en riesgo tu economía familiar.