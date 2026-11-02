¿El Buen Fin 2026 Cambió de Fecha Con Respecto al Año Pasado? Este Día Inician Descuentos

El Buen Fin 2026 arranca el viernes 13 de noviembre, es decir, en poco más de una semana. Las fechas del calendario son las mismas que el año pasado, pero cambian los días de la semana en que cae la campaña.

A diferencia de años anteriores, cuando el Buen Fin iba de jueves a lunes, en esta edición correrá de viernes a martes, del 13 al 17 de noviembre de 2026.

En 2025 también se celebró del 13 al 17 de noviembre, así que el número de días se mantiene. Igual que en la edición XV, esta tendrá una duración de cinco días.

En resumen, no cambió el rango de fechas en el calendario, pero sí el arranque, que pasa del jueves al viernes, y el cierre, que pasa del lunes al martes.

Calendario oficial de El Buen Fin 2026

El Buen Fin 2026 comenzará el viernes 13 de noviembre y terminará el martes 17 de noviembre. Se trata de la edición número 16 del programa. Durante esos días se incluye el día inhábil por la conmemoración del 20 de noviembre.

¿Dónde habrá ofertas?

Las promociones estarán disponibles tanto en tiendas físicas como en línea. Los negocios pueden registrarse de forma gratuita desde el 8 de septiembre y hasta el 12 de noviembre.

Recomendaciones para comprar en El Buen Fin 2026

Verifica que el comercio esté registrado antes de comprar, sobre todo en tiendas en línea, para evitar fraudes.

Compara precios con anticipación. Algunas tiendas adelantan sus promociones, pero solo las compras del 13 al 17 de noviembre participan en el sorteo.

Planea tu presupuesto, ya que los comercios suelen reforzar los esquemas de financiamiento durante estos días.

AMP