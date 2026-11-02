Economía

¿El Buen Fin 2026 Cambió de Fecha Con Respecto al Año Pasado? Este Día Inician Descuentos

Se trata de la edición número 16 de la campaña de descuentos más grande del país y que coincide con las compras navideñas y de fin de año

Negocios comerciales durante El Buen Fin. Foto: Cuartoscuro/ archivoNegocios comerciales durante El Buen Fin. Foto: Cuartoscuro/ archivo

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