Emiten Recomendaciones Para Evitar Fraudes Durante el Buen Fin 2026 en Chihuahua

Ante el incremento de las compras en línea durante el Buen Fin, autoridades estatales alertaron a la ciudadanía sobre posibles fraudes mediante páginas web y perfiles falsos en redes sociales que suplantan la identidad de establecimientos comerciales para ofrecer productos y promociones engañosas.

Esta modalidad consiste en crear sitios que simulan pertenecer a tiendas reconocidas, donde los ciberdelincuentes publican descuentos excesivos, precios atractivos y promociones por tiempo limitado para generar confianza y presionar a las personas a realizar pagos anticipados por artículos que nunca reciben.

Para evitar ser víctima de este tipo de engaños, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Cibernética, emitió las siguientes recomendaciones: