Emiten Recomendaciones Para Evitar Fraudes Durante el Buen Fin 2026 en Chihuahua

Ante el incremento de las compras en línea durante el Buen Fin, autoridades estatales alertaron a la ciudadanía sobre posibles fraudes mediante páginas web y perfiles falsos en redes sociales que suplantan la identidad de establecimientos comerciales para ofrecer productos y promociones engañosas.
Esta modalidad consiste en crear sitios que simulan pertenecer a tiendas reconocidas, donde los ciberdelincuentes publican descuentos excesivos, precios atractivos y promociones por tiempo limitado para generar confianza y presionar a las personas a realizar pagos anticipados por artículos que nunca reciben.
Para evitar ser víctima de este tipo de engaños, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Cibernética, emitió las siguientes recomendaciones:
Verificar que las páginas web y los perfiles comerciales sean auténticos antes de realizar una compra.
Desconfiar de los descuentos excesivos.
Evitar abrir enlaces sospechosos recibidos por mensajes o correos electrónicos.
No realizar depósitos a cuentas desconocidas sin antes confirmar la identidad del vendedor.
Utilizar métodos de pago seguros y conservar siempre los comprobantes.