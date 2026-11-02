Seguridad

Rescatan a Padre e Hijo de Ahogarse en Bahía de Kino, Sonora

Ambos presentaron problemas de salud mientras se encontraban dentro del agua

Rescatan a Padre e Hijo de Ahogarse en Bahía de Kino, SonoraRescatan a Padre e Hijo de Ahogarse en Bahía de Kino, Sonora. Foto: Bomberos de Hermosillo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+