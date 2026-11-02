Rescatan a Padre e Hijo de Ahogarse en Bahía de Kino, Sonora

Un padre de familia y su hijo adolescente fueron auxiliados luego de presentar complicaciones de salud mientras nadaban en Bahía de Kino, situación que movilizó a elementos del Departamento de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja.



El incidente se registró durante la tarde del domingo, a la altura de la avenida Mar de Cortés y la calle Artesanos, en este balneario de la zona rural poniente de Hermosillo, donde ambas personas requirieron ayuda para salir de la situación de riesgo en la que se encontraban.



Las personas afectadas son un adolescente de 16 años y su padre, de 52, quienes presentaron problemas de salud mientras se encontraban dentro del agua. Debido a las complicaciones que sufrieron, ambos estuvieron a punto de ahogarse, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.



Tras recibir el auxilio, el menor fue atendido por los paramédicos y posteriormente trasladado al Centro de Salud de Bahía de Kino para recibir atención médica especializada.