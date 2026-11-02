Internacional

De Francia a Suecia: ¿Por Qué Están Atacando los Refrigeradores de Supermercados?

Ciberataques a refrigeradores en supermercados europeos, podrían ser una amenaza para la cadena alimentaria en Francia y otros 9 países

Ciberataques a cárnicosTrabajador acomoda carnes en los refrigeradores de una tienda. Foto: AP

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