Internacional

Así es Como un Ciberataque Puede Echar a Perder Toneladas de Comida en Supermercados

El ataque informático no necesita robar datos, también puede generar pérdidas económicas a las tiendas y comercios en sus alimentos y productos

A shopper pays with a ten Euro bank note at a local market in Aix-en-Provence, FranceFoto: Reuters
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