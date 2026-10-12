Internacional

Ciberataque Afecta Alimentos: Francia Investiga Ataque a Supermercados

Los piratas informáticos lograron activar a distancia el ciclo de descongelamiento de las instalaciones frigoríficas, provocando pérdidas de mercancía

Ciberatque en supermercados de FranciaAviso a los clientes colocado en refrigeradores vacíos de productos frescos en un supermercado en el oeste de Francia. Foto: AFP

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Cientos de supermercados en Francia afectados por un ciberataque que descongeló productos frescos. La fiscalía investiga el impacto y los daños. ¿Cómo proteger la cadena alimentaria de futuros ataques?

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