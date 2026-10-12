Seguridad

Vinculan a Proceso a Médico, Maximiano 'N', tras Muertes por Aplicación de Sueros Vitaminados

En el proceso las autoridades encontraron elementos suficientes para continuar con el proceso penal y mantener la prisión preventiva justificada al acusado

Vinculan a Proceso a Médico, Maximiano 'N', tras Muertes por Aplicación de Sueros VitaminadosVinculan a Proceso a Médico, Maximiano 'N', tras Muertes por Aplicación de Sueros Vitaminados. Foto: Archivo

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