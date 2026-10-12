Vinculan a Proceso a Médico, Maximiano 'N', tras Muertes por Aplicación de Sueros Vitaminados

Maximiano 'N' fue vinculado a proceso por el juez por su probable responsabilidad en el fallecimiento de ocho personas derivado de presunta mala praxis en la aplicación de sueros vitaminados, informó Rafael Acuña Griego.

El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, señaló que en la audiencia celebrada el sábado 10 de octubre, a las 11:00 de la mañana, la persona juzgadora encontró elementos suficientes para continuar con el proceso penal y mantener la prisión preventiva justificada del acusado en el Centro de Reinserción Social de Hermosillo.

“El agente del Ministerio Público fijó su postura y la defensa también, y el juez determinó que había elementos suficientes para vincularlo a proceso con prisión preventiva, no recuerdo el número de días o meses que se dio para la ampliación de la averiguación, creo que tres meses más, para que se celebre la otra audiencia”,

Acuña Griego apuntó que en este plazo tanto el Ministerio Público como la defensa estarán aportando pruebas que serán integradas a la carpeta de investigación abierta.

“Sobre todo la defensa tiene derecho a presentar todas las pruebas que considere necesario, recuerde usted que hay una presunción de inocencia hasta en tanto y en cuanto no se le dicte una sentencia que sea condenatoria. En el caso que se determine que existe comprobado un delito y que existe comprobada una responsabilidad se va a otra audiencia donde se le fija una penalidad, en caso de que se considere que no existe delito se le pone en libertad”,

El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia dijo que hasta donde tiene conocimiento la defensa no ha solicitado modificar la medida cautelar impuesta por el juez para que pueda llevar el proceso fuera del Cereso.