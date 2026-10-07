Imputan al Médico Maximiano 'N' por Sueros Vitaminados; Dictan Prisión Preventiva Justificada

La Fiscalía de Sonora informó que Maximiano “N” quedó en prisión preventiva justificada por el delito de culposo con resultado material de homicidio con responsabilidad médica tras la muerte de ocho personas por sueros vitaminados. Permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social de Hermosillo mientras continúa el proceso.

El Ministerio Público formuló imputación y solicitó su vinculación a proceso y la imposición de prisión preventiva justificada la cual fue otorgada por el Juez.

Durante esta primera audiencia el Ministerio Público expuso datos de prueba recabados, relacionados con la posible mala praxis derivada de condiciones inadecuadas de higiene y contaminación durante la administración de las sustancias.

De acuerdo con los datos de investigación, el imputado indicó y administró a una de las 8 víctimas mortales un suero y diversas sustancias por vía intravenosa, en un domicilio particular; tras la aplicación, su paciente presentó un deterioro súbito, y falleció el 2 de abril por insuficiencia cardiorrespiratoria, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y falla orgánica múltiple.

Su defensa solicitó un plazo constitucional de 144 horas para resolver la situación jurídica, por lo que se fijó la continuación de la audiencia para el 10 de octubre de 2026, mediante sala virtual.

Ayer el médico se entregó a las autoridades tras permanecer seis meses prófugo. El ahora detenido, acudió a las instalaciones de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal ubicadas en el bulevar García Morales, al poniente de la capital sonorense a bordo de una ambulancia particular de urgencias básicas alrededor de las 08:30 de la mañana.

Posteriormente, arribó cerca de las 11:35 al Cereso de Hermosillo donde quedó en calidad de detenido al interior del penal.

Antes de su entrega, las autoridades habían realizado cateos, decomisado bienes y habían bloqueado sus cuentas bancarias, además, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora había ofrecido una recompensa de hasta 500 mil pesos por información para su localización y captura.