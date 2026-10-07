Seguridad

Imputan al Médico Maximiano 'N' por Sueros Vitaminados; Dictan Prisión Preventiva Justificada

El Ministerio Público formuló imputación por el delito de culposo con resultado material de homicidio con responsabilidad médica

Imputan a Maximiano por Ocho Muertes en SonoraImputan a Maximiano por Ocho Muertes en Sonora . Foto: FGJES

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