¿Médico Acusado de Muertes por Sueros Vitaminados Podría Llevar su Proceso Fuera del Cereso?

Por el estado de salud del médico Maximiano 'N', será el juez quien decida otorgar o no llevar el proceso penal fuera del Centro de Reinserción Social, tras ser acusado de mala praxis en la aplicación de sueros vitaminados, que derivó en la muerte de ocho personas, informó Gustavo Salas Chávez.



El fiscal general de Justicia del Estado señaló que esta persona está en prisión preventiva justificada y la tarde de este martes se llevará a cabo la audiencia de solicitud de imputación, pero se tiene conocimiento que presenta dificultades en su salud tras haber sido amputada una de sus extremidades.

“Sí tiene una situación precaria de salud, pero por edad no puede acceder a un beneficio de llevar su juicio en domicilio, sin embargo, si el señor juez considera, en su momento, por razones médicas muy particulares, las cuales nos reportan en este momento que no existen, hay esa posibilidad”.

Salas Chávez dijo que además de garantizar la reparación del daño de los afectados y el acceso a la justicia para las víctimas, durante el proceso penal la Fiscalía General del Estado buscará que el médico permanezca en prisión preventiva justificada.