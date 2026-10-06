Seguridad

Matan a Balazos a Adolescente de 13 Años y a Joven al Norponiente de Hermosillo

La agresión armada se registro en un presunto punto de venta de drogas en la colonia Fuente de Piedra de la capital de Sonora

Matan a Balazos a Adolescente de 13 Años y a Joven al Norponiente de HermosilloMatan a Balazos a Adolescente de 13 Años y a Joven al Norponiente de Hermosillo. Foto: Archivo N+

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