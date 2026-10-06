Matan a Balazos a Adolescente de 13 Años y a Joven al Norponiente de Hermosillo

Dos personas muertas, entre ellas un adolescente de 13 años, y un joven de 18 años lesionado dejó un ataque armado perpetrado dentro de una vivienda en la colonia Fuente de Piedra, al norponiente de Hermosillo.

La agresión ocurrió poco antes de las 21:00 horas del lunes en un domicilio de la calle Fuente de Cristal, donde se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego, por lo que se activó el Código Rojo.

En el sitio perdió la vida Juan José 'N', de 27 años, mientras que Juan Enrique 'N', de 18 años, resultó herido, por lo que fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado a un hospital para recibir atención médica.

En el mismo ataque murió un menor de 13 años que se encontraba acompañando a los dos adultos en un sitio que de acuerdo a reportes oficiales, es señalado como punto de venta de narcóticos, vinculado con un grupo delictivo generador de violencia.

Según los primeros informes, Juan José 'N' tenía antecedentes por narcomenudeo y Juan Enrique 'N' por robo.

Testigos indicaron que los presuntos responsables arribaron en un sedán gris y, tras realizar las detonaciones, escaparon del lugar, por lo que el reporte generó la movilización de distintas corporaciones policiacas, que implementaron un operativo para localizar el automóvil y a sus ocupantes.

Hasta el momento no se reportaban personas detenidas por estos hechos. Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.