Los esfuerzos para atender a la comunidad de la Escuela Secundaria General Número 13, ubicada en el ejido La Unión, y lograr el regreso a las actividades presenciales continúan por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y otras dependencias, por lo que se espera que durante el próximo mes de diciembre se puedan retomar las clases en la institución.

El secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, indicó que se ha brindado atención a alumnos y maestros, luego del atentado registrado en la secundaria ubicada en el ejido La Unión, el pasado 1 de octubre, donde perdió la vida una maestra y cuatro alumnos resultaron lesionados.

El funcionario expuso que se intervino de manera intensiva en materia de atención a la salud mental de quienes se vieron afectados por este lamentable hecho, con el objetivo de brindarles acompañamiento y atender las consecuencias emocionales derivadas de lo ocurrido.

Asimismo, señaló que los trabajos de distintas dependencias continúan enfocados en generar las condiciones necesarias para que la comunidad educativa pueda regresar de manera presencial a las aulas, con la expectativa de que esto ocurra en diciembre.