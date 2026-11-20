Más de 400 kilogramos de marihuana fueron decomisados en una empresa de paquetería ubicada en la colonia Ferrocarril, en Guadalajara. La droga estaba distribuida en más de 30 cajas de cartón y presuntamente sería enviada a otro estado del país.

De acuerdo con información de las autoridades, el aseguramiento se realizó luego de que recibieran un reporte anónimo a través del número de emergencias 911, en el que alertaban sobre el posible envío de droga desde el establecimiento.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía de Jalisco se trasladaron hasta el negocio ubicado sobre la avenida Doctor R. Michel, al cruce con Gabino Barreda, donde realizaron una inspección con el apoyo de un binomio canino.

Durante la revisión localizaron más de 30 cajas de cartón que contenían paquetes con marihuana. Cada uno tenía un peso aproximado de 13 kilogramos.

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El secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández, informó que la droga ya se encontraba empaquetada y que se realizarían las investigaciones correspondientes en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar su origen y destino.

Tras el aseguramiento, los más de 400 kilogramos de marihuana fueron trasladados y puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones. Cabe señalar que en este operativo no se reportaron personas detenidas.