Este viernes, usuarios de distintas partes de México reportaron fallas en el servicio de Telcel, principalmente en la señal móvil, la conexión a internet y las llamadas de voz. Aunque algunos clientes señalaron que ya habían recuperado la conexión, otros continuaban con problemas. En N+ te contamos qué ocurrió y cuál es el estado de la red.

De acuerdo con Downdetector, los primeros reportes aparecieron alrededor de las 11:40 horas. Las afectaciones se concentraron principalmente en la señal móvil, que representó 69% de los reportes; seguida del internet móvil, con 17%, y las llamadas de voz, con 13%.

Entre las zonas donde se registraron problemas estuvieron la Ciudad de México, el Estado de México, Guadalajara y Monterrey. Durante la interrupción, algunos teléfonos mostraron las leyendas "Sin servicio" o "Solo llamadas de emergencia".

Al respecto, Grupo Carso informó que experimentó una degradación en algunas localidades de la Región 9, lo que provocó intermitencias en el servicio.

"La red está operando, los usuarios que tuvieron intermitencia están ingresando a la red paulatinamente", detalló la compañía.

Por su parte, Telcel explicó que la falla ocurrió durante trabajos para incrementar la capacidad de su red y afectó a usuarios de algunas localidades de la Ciudad de México y el área conurbada. La empresa señaló que el origen del problema fue resuelto de inmediato.

Sin embargo, debido a la congestión provocada por los intentos de llamada, el restablecimiento del servicio sería gradual para los usuarios que experimentaron intermitencias.

"A quienes experimentaron intermitencias les ofrecemos una disculpa por las molestias y agradecemos su paciencia y comprensión", añadió la compañía.

¿Cómo verificar si tu línea Telcel ya tiene señal?

Si tu teléfono todavía no recupera la conexión, puedes intentar algunas acciones para que vuelva a registrarse en la red:

Activa y desactiva el modo avión: espera al menos 15 segundos antes de apagarlo para que el equipo busque nuevamente la señal.

Reinicia tu teléfono: esto puede ayudar a restablecer la conexión con la red.

Revisa los datos móviles: comprueba que estén activados y que tu dispositivo tenga seleccionada una red disponible.

Si las fallas continúan, puedes consultar los canales oficiales de atención de Telcel para conocer el estado de tu línea.