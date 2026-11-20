Desde el viernes y todo el fin de semana, cuatro planetas habrán de alinearse en el cielo a simple vista. Te decimos cómo y a qué hora ver este evento astronómico desde México.

¿Por qué vemos constelaciones y alineaciones planetarias?

Las constelaciones no existen allá en el espacio profundo, sino únicamente en los ojos de quienes las observamos. El cerebro humano es especialista en encontrar patrones.

Esto explica que hallemos formas conocidas en sitios donde solo hay puntos azarosos. El fenómeno, conocido como pareidolia, es responsable de que veamos bigotes o cejas en las manecillas del reloj o de que veamos siluetas en la bóveda celeste.

De forma semejante, las alineaciones planetarias no existen allá en lo profundo del sistema solar, sino solo para aquellos que miramos desde la Tierra. Que aquella ilusión esté únicamente en nuestros ojos no impide que reconozcamos su belleza.

Cuatro planetas se alinearán el fin de semana antes del amanecer

Este fin de semana, desde la madrugada del viernes y hasta la del lunes, se podrá ver una inusual alineación planetaria en el cielo de México.

El 20 de noviembre será el mejor día de esta temporada para ver a Mercurio antes del amanecer. El planeta cumple el ciclo donde parece formar un lazo en el horizonte; a este bucle se le llama comúnmente “Mercurio retrógrado”, pero no significa que te vayas a encontrar a tu ex.

Lo que sí podrás encontrarte si madrugas estos días es a Mercurio en compañía de otros tres planetas: Venus, Júpiter y Marte. Los cuatro podrán ser observados a simple vista desde las cinco de la mañana y hasta que salga el Sol.

Para admirar esta alineación planetaria, solo es necesario que te asomes hacia el este antes del amanecer. Cerca del horizonte encontrarás a Mercurio. Un poco más arriba encontrarás a Venus.

Si alzas la vista hasta casi alcanzar el cenit, podrás ver a Marte, con sus típicos tonos rojizos, y un poco más arriba a Júpiter. Los cuatro planetas serán visibles sin la ayuda de binoculares o telescopios.

Eso sí: el espectáculo durará no más de una hora. El último planeta en salir por el este es Mercurio y 60 minutos después el alba habrá de terminar con el desfile.

Los dos mejores días para ver esta alineación de cuatro planetas serán el viernes y el sábado 21 de noviembre. Sin embargo, podrás apreciarlo también el día domingo e incluso durante la madrugada del lunes, aunque para ese entonces Mercurio se verá un poco más tenue.