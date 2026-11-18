La sonda espacial Voyager 1 llegó a un día luz de distancia de la Tierra, el punto más lejano al que ha llegado un objeto construido por el ser humano. La nave, lanzada en 1977, cumple 49 años de travesía por el cosmos.

Un día luz es la distancia que recorre la luz en 24 horas, y el hito es de distancia, no de tiempo. A partir de ahora, una señal de comunicación tarda un día completo en viajar entre la sonda y la Tierra. En kilómetros, la separación es de unos 25,900 millones, unas 173 veces la distancia de la Tierra al Sol.

La Voyager 1 fue diseñada y construida para una misión inicial de cinco años, pero su funcionamiento se ha prolongado mucho más allá de lo previsto. Sigue su viaje por el espacio interestelar a casi 61,000 kilómetros por hora con respecto al Sol. Pesa unos 722 kilogramos y salió de la Tierra con 10 instrumentos científicos para medir partículas, campos magnéticos y ondas de plasma, entre otros fenómenos.

La NASA confirmó el hito en varios de sus canales. Calculó que el cruce ocurriría a las 2:16 horas, tiempo del Pacífico, de este miércoles 18 de noviembre (4:16 horas en la Ciudad de México), cuando la sonda quedaría a 25,902 millones de kilómetros (16,094 millones de millas). La agencia añadió que la Voyager 1 y su gemela, la Voyager 2, son las únicas naves que han operado fuera de la heliosfera, la burbuja protectora de partículas y campos magnéticos que genera el Sol.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, calificó el logro de extraordinario para una nave ensamblada en la Tierra y lanzada hace casi 50 años. Recordó lo que mentes brillantes lograron con la tecnología de 1977 y planteó hasta dónde se debería aspirar hoy con las herramientas, los recursos y la ambición de esta época.

Suzanne Dodd, gerente del proyecto Voyager en el Laboratorio de Propulsión a Reacción (JPL) de la NASA, explicó lo que implica la distancia: quien quiera saludar a la sonda envía su mensaje y debe esperar dos días para recibir respuesta. La agencia invitó a celebrar el hito con una ola simbólica de luz dorada alrededor del planeta tras la puesta del sol del martes 17 de noviembre, con mensajes dirigidos a la nave mediante teléfonos, linternas e incluso edificios completos.

El curador de ciencia planetaria del Smithsonian, Matthew Shindell, comparó la distancia con la que separa al Sol de Plutón: es más de cuatro veces mayor. Según su análisis, la Voyager 1 y la Voyager 2 son hoy las dos naves más antiguas que siguen en operación y cumplirán 50 años en el espacio en 2027: la Voyager 2 el 20 de agosto y la Voyager 1 el 5 de septiembre.

La misión Voyager la forman esas dos sondas gemelas, lanzadas desde Cabo Cañaveral, Florida, para aprovechar una alineación poco frecuente de los planetas exteriores y estudiar Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. La Voyager 2 despegó primero, el 20 de agosto de 1977, pero la Voyager 1, lanzada el 5 de septiembre, la alcanzó y la rebasó. Según la NASA, la Voyager 2 está hoy a unos 21,710 millones de kilómetros de la Tierra y una señal tarda 20 horas con 5 minutos en llegar hasta ella.

El recorrido de la Voyager 1 comenzó con el sobrevuelo de Júpiter en 1979, donde identificó un sistema de anillos y dos lunas que no se conocían. Las imágenes de Júpiter y Saturno que devolvieron las dos sondas tuvieron mayor resolución que las de sus antecesoras, las Pioneer 10 y 11. En 1980 llegó a Saturno, donde descubrió cinco lunas nuevas y un anillo. El 12 de noviembre de ese año pasó a 6,492 kilómetros de Titán, la luna más grande de Saturno, y sus imágenes mostraron un mundo envuelto en una atmósfera densa. La misión Dragonfly de la NASA, prevista para despegar a mediados de la década de 2030, investigará esa atmósfera.

Esa trayectoria hacia Titán lanzó a la Voyager 1 fuera del plano en el que orbitan los planetas. La Voyager 2 siguió otra ruta: exploró Urano en 1986 y Neptuno en 1989, con lo que completó el recorrido por los planetas exteriores.

El pálido punto azul: nosotros

Desde entonces, la Voyager 1 acumuló hitos. En 1989 cruzó la órbita de Plutón. El 14 de febrero de 1990, antes de apagar sus cámaras por última vez, tomó 64 imágenes que formaron el primer "retrato familiar" del sistema solar. La cuenta NASA Earth recordó que, apenas 34 minutos antes del apagado, la sonda capturó una vista icónica de la Tierra, un pálido punto azul en la inmensidad del espacio, y que hoy ese "pequeño pedazo de nuestro planeta" viaja por el espacio interestelar a un día luz de distancia.

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No existe una definición clara de qué significa salir del sistema solar, pero la sonda ha sentido cada vez menos la influencia del Sol. En diciembre de 2004 cruzó el "choque de terminación", el límite exterior de la influencia de las partículas de alta energía del viento solar. El 15 de agosto de 2012 dejó atrás la protección del campo magnético del Sol y sus instrumentos detectaron una capa tenue de plasma sobrecalentado, que los científicos apodaron el "Muro de Fuego".

La sonda ya no funciona como en su mejor momento. De sus 10 instrumentos, la NASA mantiene encendidos solo dos, el magnetómetro y el subsistema de ondas de plasma, de acuerdo con el estado actualizado al 17 de abril de 2026. Los demás se apagaron entre 1980 y 2026: dos por degradación de su desempeño y seis para ahorrar energía, entre ellos los de partículas de baja energía y rayos cósmicos, en 2026 y 2025. La Voyager 2 conserva tres: magnetómetro, ondas de plasma y rayos cósmicos. Shindell explicó que la energía de la fuente de plutonio-238 de la Voyager 1 se degrada un poco cada año. Las fallas de memoria, los problemas de energía y los del sistema de propulsión han puesto en riesgo la comunicación con la sonda en la última década, pero ingenieros de la NASA han recurrido a propulsores de respaldo y a reencaminar los datos para mantenerla operando. El curador advirtió que, dentro de los próximos 10 años, los científicos podrían recibir la última señal de la nave.

A la velocidad actual, de 60,773 kilómetros por hora, la Voyager 1 tardaría otros 300 años en llegar a la nube de Oort, que rodea el sistema solar y nadie ha observado, y 30,000 años más en atravesarla, calculó Shindell. La estrella más cercana al sistema solar, Próxima Centauri, está a unos 4.25 años luz. Llegar a las inmediaciones de Alfa Centauri, el sistema de estrellas que orbita con Próxima Centauri, tomaría 75,000 años si la sonda fuera en esa dirección.

La nave lleva un disco de cobre bañado en oro con saludos, mensajes, sonidos y música, además de imágenes codificadas de la vida en la Tierra.

CT