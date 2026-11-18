Tras la detención de ‘El Topo’ en Zapopan, autoridades federales realizaron cateos en varias fincas de las colonias Jardines del Sol, Arboledas y Arcos de Guadalupe. Como resultado de los operativos, se reportó el aseguramiento de vehículos, armas largas y cortas, chalecos balísticos, cartuchos y teléfonos celulares.

Uno de los puntos intervenidos, ubicado entre las calles Kabah y Chichén-Itzá, permanece acordonado por elementos de la Marina. Además, se reportó el sobrevuelo de un helicóptero en la colonia Ciudad del Sol, aledaña a la zona donde se realizan las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades reportan seis personas detenidas y el aseguramiento de tres fincas, cinco vehículos, armas cortas y largas, cartuchos, chalecos balísticos y teléfonos celulares.

Habitantes de la zona se dicen consternados por estos hechos, pues aseguran que desconocían la presunta presencia de casas de seguridad cerca de sus viviendas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Catean Finca en Zapopan Después de la Captura de ‘El Topo’

Cabe mencionar que ‘El Topo’ es identificado como líder de ‘Los Deltas’, considerado el brazo armado de un grupo criminal con presencia en Jalisco. De acuerdo con autoridades federales, presuntamente era el encargado del trasiego de drogas y armamento para dicha organización. También se le vincula con actividades de lavado de dinero, extorsión y secuestro.

César Daniel ‘N’, alias ‘El Topo’, fue capturado en una finca de la localidad de El Mesón de Cópala, también perteneciente al municipio de Zapopan.