Integrantes de los colectivos Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas y Amor Paz y Esperanza informaron que localizaron cuatro concentraciones de restos óseos humanos con exposición térmica en Río Bravo.

Durante labores de prospección realizadas en coordinación con elementos de la Guardia Estatal, además de los restos, las buscadoras encontraron diversas prendas de vestir que podrían aportar pistas para la identificación, entre ellas: un short café con rayas blancas, un pantalón negro con franjas rojas, una camisa azul de uniforme y una calceta negra.

Los colectivos señalaron que este es el hallazgo positivo número 50 en Río Bravo y el 138 dentro de su conteo general.

Las buscadoras hicieron un llamado a las familias de personas desaparecidas para que cuenten con su denuncia y perfil genético completos, requisitos para solicitar confrontas que permitan establecer posibles identidades.

Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad de las posibles víctimas ni sobre el levantamiento total de los restos por parte de la fiscalía.

Por otra parte, el Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, en la ciudad de Reynosa localizaron restos óseos. En esta ocasión, participaron en coordinación con el colectivo foráneo Amor, Paz y Esperanza, de Ciudad Victoria.

La localización se realizó a unos 100 metros de una brecha ubicada en el ejido Las Anacuas, a aproximadamente 600 metros del Viaducto de Reynosa, donde también fueron encontradas algunas prendas de vestir que pudieran coadyuvar a la identificación de la persona.

Entre los objetos encontrados se encuentran dos gorras, un pantalón de mezclilla, una playera y calcetines con características específicas. En caso de tener algún familiar desaparecido, las personas pueden consultar las características de estas prendas en la página oficial del colectivo de búsqueda.