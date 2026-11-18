La quema de al menos cuatro vehículos en diversos puntos de poza rica provocó afectaciones viales y obligó a un despliegue de seguridad por parte de las autoridades.

Los hechos ocurrieron este miércoles alrededor de las ocho de la mañana, en el puente cazones 1 y 2, en la entrada al fraccionamiento la florida, y sobre la carretera federal Poza Rica-Cazones.

Automovilistas y personas que pasaban por el lugar vivieron momentos de tensión. Cuerpos de seguridad y de emergencia se movilizaron a los sitios de referencia.

Las autoridades de Seguridad Pública emitieron un comunicado en donde informaron que se mantiene activo un operativo en coordinación con otras autoridades, que tiene como objetivo dar con los autores de los hechos ocurridos esta mañana.