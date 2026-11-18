Miembros de la delincuencia organizada presuntamente pagaron para que personas participaran en el bloqueo que ayer paralizó la circulación varias horas en Santa Fe, en Cuajimalpa, Ciudad de México (CDMX), por lo que las autoridades iniciaron una investigación y afirmaron que darán con los responsables.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, confirmó que sí tuvieron la información de que efectivamente en esa zona había una protesta de personas que habían recibido un pago para ello.

“Lo que llamó la atención es que eran, quien pagaba eran personas pertenecientes a un grupo delictivo, de una persona que se encuentra privada de su libertad”.

“Ya está en investigación y se va a proceder, porque no puede ser que estén pagando por hacer bloqueos y sobre todo de personas que están totalmente vinculadas a la delincuencia organizada”, expuso la funcionaria.

Ayer, un grupo de personas bloqueó varias horas la circulación en la glorieta de Vasco de Quiroga, en sus cruces con Juan Salvador Agraz y avenida Tamaulipas, en la zona de corporativos en Santa Fe, que se extendieron a vialidades como Constituyentes.

Los manifestantes, que en su mayoría llevaban cubrebocas, colocaron mantas en unidades de transporte público sin placas para denunciar presuntos abusos y falta de medicamentos en penales de Nayarit.

Cuestionada sobre este tema, dijo que la manifestación era presuntamente por las condiciones de un penal, pero afirmó que “no hay una mala condición en ese centro penitenciario”, sin señalar cuál.

“Hay que ver quién es el que está adentro (en el reclusorio) y que está mandando a la gente a bloquear y a pedir condiciones por medio de un bloqueo. Sí se va a investigar y se va a dar con los responsables”, enfatizó.

La titular de Segob indicó que se trata de un tema grave; “nos llamó la atención que el ejercicio de un derecho, como es la libertad de manifestarse, vaya hacia una falta a la ley”.

En el tema de las movilizaciones sociales, la funcionaria federal reiteró el mensaje a la población de que no hay necesidad de realizar bloqueos, pues garantizó atención inmediata. “Las puertas del diálogo siempre estarán abiertas”, dijo.

SPB