En 2024, la comunidad apache fue reconocida como grupo originario por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). En su catálogo los registró como Apaches N´dee.

El INPI los cuantificó en 50 mil, cifra que señalan fue inflada para acceder a recursos federales y hasta candidaturas electorales.

“Cómo es posible que van a tener más población que los mismos rarámuris, o sea, eso es una mentira. En el estado de Chihuahua debe haber unos 5, 6 mil. Nuestra comunidad, hablamos de cien familias”, indicó Manuel Salcido, secretario de la Comunidad Apache Chiricahua en Chihuahua.

“Si eso fuera cierto habría más que en Estados Unidos. Decir que hay 50 mil ¿dónde están? ¿cuáles son los nombres?”, cuestionó Humberto Hernández, fundador de la Asociación Proyecto Cultural Chihuahua Apache.

De forma unánime, quienes se dicen descendientes apaches afirman que todos son mestizos, no hay apaches puros, aun así el INPI los registró y destinó un presupuesto de 3 millones de pesos para el grupo N´dee.

Denuncia por irregularidades en registro de Apaches N´dee

Alicia Flores, líder de la comunidad Apache Chiricahua en Ciudad Juárez, presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los posibles delitos de peculado; uso indebido de atribuciones y facultades; falsificación, alteración o uso indebido de documentos públicos, así como fraude.

“Denunciamos ante FGR, de este fraude, a Luis Longoria, Martín Rojas, Martín Tafoya. Nos dimos cuenta que estas personas han estado recibiendo apoyo no teniendo territorio, no teniendo morfológicamente, ni con ADN, ni territorio y como vienen a querer desaparecer otras tribus y decir que solo es una”, destacó Alicia Flores, líder de la comunidad Chiricahua, Ciudad Juárez.

El pasado 2 de septiembre, ante notario público, certificó que el INPI publicó la cantidad de población apache por comunidades, dos meses después el INPI ya no presenta el dato estimado de la población.

Luis Longoria y Martín Tafoya, representantes del grupo apache N´dee, niegan haber inflado el padrón y responsabilizan al INPI.

“De ese número no nos hacemos responsables, no sabemos de dónde apareció. Somos 50 familias en el estado”, indicó Martín Tafoya, representante N´dee en Ciudad Juárez.

De los 3 millones de pesos asignados, los N´dee, a quienes no les gusta ser llamados apaches a pesar de que así los registró el INPI, detallan que no les dieron el dinero, sino que se trata de un recurso para proyectos como tinacos, paneles solares a las comunidades.

Para probar su ascendencia apache lo hicieron mediante amparos judiciales basados en estudios de antropólogos y etnólogos, aseguran que las pruebas de ADN no son determinantes.

“Un ADN no es concluyente, porque más del 80 por ciento de la población en México tiene ADN indígena. Decir que traigo 80 por ciento de ADN indígena, de quién, de dónde, quién es el ancestro que te da esa línea de sangre, mientras no demuestres lo que dices que eres no tiene ninguna validez”, destacó Martín Tafoya, representante N´dee en Ciudad Juárez.

Martín Tafoya, representante N´dee en Ciudad Juárez, asegura que fue usado por partido político

Martín Tafoya apareció como posible candidato a gobernador de Chihuahua por el partido Somos, bajo el estandarte de sus raíces indígenas. Sin embargo, rechazó haber aceptado y aseguró que fue usado por el partido.

Los descendientes de apaches en México se encuentran asentados en los estados de Chihuahua, Sonora y Coahuila. No viven agrupados en comunidad y pertenecen a diversas ramas de la apachería.

“La mayoría de los historiadores, a partir de la documentación que tenemos, consideran que en esa categoría de apaches entrarían los chiricahuas, los mezcaleros, y otros grupos, entre ellos, los N´dee. La clasificación de apache no nos serviría para describir a un solo grupo, sino que eran muchos grupos y en términos generales se empleó a todos ellos”, explicó David Calderón, historiador de la UACJ.

Las denuncias están en espera que se desarrolle la investigación para saber si hubo alguna irregularidad sobre el registro del grupo apache N´dee.

Despierta, un noticiero de N+, contactó al INPI por diversos medios para conocer su versión, no ha habido respuesta.

Con información de N+ Luis Pavón y Daniel Roldán.