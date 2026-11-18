Este miércoles, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados del Módulo sobre Lectura (MOLEC) 2026. El programa genera información sobre el comportamiento lector de la población alfabeta de 12 años y más, a nivel nacional. Te decimos que materiales se leen más y por qué motivos.

En 2026, 78.6% de la población de 12 años y más fue lectora de materiales MOLEC, una cifra menor a la registrada en el mismo periodo de 2025, cuando alcanzó 79.1%.

Cabe destacar que 14.8% leyó únicamente en redes sociales y 6.6% no leyó materiales MOLEC ni en redes sociales.

En 2026, 64.9 millones de personas de 12 años y más leyeron libros. Las mujeres registraron una mayor participación que los hombres, con 64.1% frente a 58.3%.

¿Qué materiales se leen más y por qué motivos?

El estudio del INEGI reveló que la condición lectora varió con la edad y la escolaridad. Entre la población de 12 a 24 años, 88.3% leyó materiales MOLEC; la proporción disminuyó a 71.0% entre las personas de 60 años y más. Según nivel educativo, 93.2% de quienes contaban con educación superior leyó estos materiales, frente a 67.4% de la población con educación básica.

Los libros se mantuvieron como el material de lectura más frecuente, con 61.4%. Le siguen:

Las páginas de internet, foros o blogs, con 42.0%.

Las revistas, con 29.1%.

Los periódicos, con 25.3%.

Historietas, cómics o mangas, con 23.5% .

La literatura fue el tipo de libro más frecuente, con 53.8%, y presentó un incremento de 10.7 puntos porcentuales respecto a 2025.

Además, el 76.9% de las personas aseguró que el principal motivo para leer es el gusto. Esta razón fue más frecuente entre las mujeres, con 80.9%, que entre los hombres, con 71.8%.

Asimismo, la proporción de lectura por gusto aumentó con la edad: pasó de 65.0% entre la población de 12 a 24 años a 87.3% entre la de 60 años y más.

En 2026, el promedio de libros leídos fue de 3.9, mientras que en 2025 fue de 4.2. Las mujeres pasaron de 3.8 a 4.1 libros, mientras que los hombres disminuyeron de 4.6 a 3.7.

Con información de N+