Casi 3,000 personas viven en las calles de la Ciudad de México (CDMX), un número que sigue creciendo. Según la Secretaría de Bienestar, la población sin hogar en la capital del país creció 160% entre 2024 y 2025.

La crisis ya se siente en las calles. Los vecinos reportan incendios, agresiones y piedras lanzadas desde puentes a vehículos. Las alcaldías dicen que es la queja más frecuente que reciben y nadie tiene un plan.

Salvador, quien vive en situación de calle, construyó su casa en el camellón de avenida Doctor Río de la Loza, en la colonia Doctores. Una cubeta metálica con madera ardiendo sirve de estufa.

Para él, la salud es muy importante, pues asegura que puede trabajar y obtener dinero para poder comer.

“Salud porque con la salud salgo a trabajar, habiendo salud hay trabajo, habiendo trabajo hay dinero y habiendo dinero pues hay comida, hay para todo”, declaró.

Salvador recolecta PET, limpiaparabrisas y tiene problemas de la vista.

“El problema que tengo es que ya estoy empezando a perder la vista de mi ojo derecho, muy levecito tengo el problema ahorita”, señaló.

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A pocos metros, vive Emilio, originario de Chiapas, y también es limpiaparabrisas.

Ellos son parte de las 2,878 personas que, según el último censo de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, viven en la Ciudad de México en situación de calle.

Al respecto, Antonio Tercero Pérez, investigador del Centro de Estudios en Administración Pública de la UNAM, indicó:

“Ha sido un problema histórico, pero que justamente se ha agudizado junto con otros problemas como problemas de migración, problemas de empleo, pobreza, desplazamientos”.

En la CDMX, las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza concentran mayor población en situación de calle.

La presencia de personas en situación de calle ha generado en fechas recientes episodios de inseguridad, incendios en espacios públicos, agresiones a peatones, incluso lanzamiento de piedras desde puentes a vehículos.

Verónica Juárez, directora de Desarrollo Social de la alcaldía Cuauhtémoc, precisó:

“Lo que ellos nos reportan es que ya no pueden pasar por un lugar porque los persiguen, porque les dicen groserías o porque otros tienen actitudes violentas. Se apropian de alguna manera del espacio público. Yo creo que un 70% las quejas en este sentido son una de las que más tenemos en la alcaldía”.

Hasta hace unos días, sobre la avenida Chapultepec había múltiples casas improvisadas de personas sin hogar.

Solo queda en una de las banquetas Alejandro, quien cuenta cómo desde hace 30 años vive en la calle. Sus únicas pertenencias: bolsas de plástico y cajas de cartón atadas a una banca metálica.

Alejandro dice que tiene hijos, pero ellos viven diferente.

Con información de Elizabeth Mávil.

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