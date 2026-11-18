Los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia, Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente, intercambiaron sus primeros saludos en territorio chino, a donde acudieron con motivo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

Al margen de ese evento, los tres líderes tendrán mañana una histórica reunión trilateral.

Este miércoles, las transmisiones de video mostraron al mandatario ruso Vladimir Putin estrechando la mano del estadounidense Donald Trump, y a ambos intercambiando palabras de cortesía con su anfitrión Xi Jinping.

Lo anterior, antes de tomar sus lugares para la foto grupal en la cumbre de la APEC en Shenzhen.

Horas antes de que Trump aterrizara en China, Xi Jinping y Vladimir Putin pronunciaron sus discursos en la cumbre; el mandatario chino se comprometió a plantar cara al proteccionismo comercial, mientras que su par ruso criticó las sanciones occidentales.

Posteriormente, Xi recibió a Trump en el aeropuerto, la primera vez que lo hace con un líder visitante desde que asumió la presidencia, con lo cual devolvió el gesto que le hizo su homólogo en la Base Conjunta Andrews en septiembre, cuando se vieron por última vez.

Ambos se dieron un breve abrazo e intercambiaron unas palabras antes de dirigirse a sus comitivas.

"China es un país de etiqueta y tiene una tradición de corresponder a la cortesía", declaró Xi, según la agencia estatal de noticias Xinhua.

Añadió que esperaba con interés debatir sobre las relaciones entre Pekín y Washington, la cooperación en Asia-Pacífico y el panorama mundial.

De acuerdo con la agencia, Trump por su parte afirmó que todos los encuentros con Xi habían sido "muy agradables".

Después se unieron a Putin y a otros líderes en la sede de la cumbre de la APEC para intercambiar saludos, tomarse la foto de grupo y asistir a un banquete.

Los tres líderes se reunirán al margen de la cumbre el jueves y es posible que aborden el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania y la guerra de Estados Unidos en Irán, así como otros asuntos como el comercio, la inteligencia artificial y las armas nucleares.

Esta reunión suscitó comparaciones con la Conferencia de Yalta de 1945 entre Estados ⁠Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética, que formalizó las esferas de influencia, sentó las bases del orden posterior a la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en sinónimo de acuerdos entre grandes potencias impuestos a países más pequeños.

Aunque, según la agencia Reuters, también ha inquietado a algunas capitales europeas y asiáticas, que temen que las mayores potencias militares del mundo hagan caso omiso de sus intereses.