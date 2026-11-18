Este miércoles se tienen previstas diversos bloqueos en la Ciudad de México (CDMX), por lo que automovilistas y usuarios del transporte público deberán tomar precauciones ante posibles afectaciones a la circulación.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las actividades se realizarán en las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc e Iztapalapa, con demandas relacionadas con derechos laborales, búsqueda de personas desaparecidas y exigencias de justicia.

¿Dónde habrá bloqueos hoy?

Integrantes de Petroleros Unidos por México se concentrarán frente a las instalaciones de Pemex para exigir ajustes salariales conforme a la inflación, así como el cumplimiento de los incrementos salariales y prestaciones correspondientes al periodo 2025-2026.

También solicitarán que el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 contemple recursos suficientes para cubrir los aumentos pendientes de trabajadores activos y pensionados de confianza, incluido el ajuste homologado previsto para agosto de ese año.

Los automovilistas pueden considerar como alternativas viales la avenida Mariano Escobedo, Circuito Interior y avenida Ejército Nacional para rodear las inmediaciones de Marina Nacional.

El Colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México una jornada de búsqueda por patrones denominada Triple Frontera, enfocada en localizar a personas desaparecidas en las Lagunas de Zempoala, en Huitzilac, así como en la zona limítrofe entre Ciudad de México, Estado de México y Morelos.

Para evitar las inmediaciones de avenida San Antonio Abad y la estación Chabacano, los automovilistas pueden utilizar como rutas alternas Viaducto Miguel Alemán, Eje 3 Sur y Calzada de Tlalpan.

Miembros del Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes acudirán para respaldar una audiencia relacionada con una persona señalada por el presunto delito de abuso sexual.

Los participantes solicitarán una revisión inmediata y exhaustiva del caso, además de denunciar presuntas irregularidades en las investigaciones, fabricación de delitos, uso indebido de la prisión preventiva y posibles violaciones al debido proceso.

Los conductores pueden considerar avenida Tláhuac, Calzada Ermita Iztapalapa y Anillo Periférico Oriente para rodear las inmediaciones del Reclusorio Oriente.

La Alianza Nacional Telefonista realizará una conferencia de prensa y un mitin en solidaridad con trabajadores de Teléfonos del Noreste, filial de Telmex y América Móvil, quienes fueron despedidos en Baja California y Sonora durante septiembre.

Los participantes también exigirán respeto a los derechos laborales de los trabajadores. Se prevé un aforo de 80 personas y la posible incorporación de otras organizaciones de telefonistas.

Alternativas viales: Se puede considerar avenida Insurgentes, Circuito Interior y Paseo de la Reforma.

A las 9:15 horas, trabajadores en activo y jubilados de confianza, integrantes de Petroleros Unidos por México, se manifestaron frente a la Torre Ejecutiva de Pemex, en el cruce de Marina Nacional y Lago Zirahuén, alcaldía Miguel Hidalgo. Los inconformes solicitan respuestas a sus peticiones sobre pensiones y condiciones salariales. La movilización genera afectaciones viales en dirección a Aquiles Serdán, donde personal de Tránsito implementa cortes a la circulación y desvíos.

A las 12:16 horas continuaba cerrada la circulación en ambos sentidos de avenida Canal de Apatlaco y Circuito Interior, debido a la presencia de manifestantes. Como alternativas viales se recomienda utilizar Canal Río Churubusco, Eje 3 Oriente y avenida Canal de Tezontle.

FBPT