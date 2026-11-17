Un bloqueo por trabajadores del IMSS en Circuito Interior a la altura de La Viga y Río Churubusco ha provocado largas filas de vehículos varados, por lo que el tráfico llega hasta la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México (CDMX); estas son sus exigencias.

La protesta comenzó esta tarde frente a la delegación 10 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en la alcaldía Iztapalapa. El grupo de manifestantes se colocó en los carriles de alta velocidad con dirección al Eje 6 Sur y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Debido a que decenas de autos quedaron varados, los automovilistas mostraron su descontento a los trabajadores del IMSS, ya que el cierre a la circulación lleva más de dos horas.

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¿Por qué está cerrado Río Churubusco y La Viga?

Los trabajadores del IMSS de la modalidad 40 bloquean Circuito Interior frente a la Delegación del IMSS en Iztapalapa, lo anterior, porque aseguran que faltan líneas de captura para realizar sus aportaciones. Entonces, ante el temor de que se les suspenda el beneficio decidieron salir a manifestarse.

Los trabajadores del IMSS de la modalidad 40, son aquellos que dejaron de cotizar con un patrón y tienen al menos 52 semanas cotizadas en los últimos 5 años, y desean seguir aportando por su cuenta para aumentar semanas y mejorar su pensión.

Foto: N+

Aunque abrieron un carril para permitir la circulación parcial en Río Churubusco y La Viga, las filas de vehículos ya llegan hasta la alcaldía Coyoacán. Las alternativas viales son calzada de Tlalpan y Eje 6 Sur.

Hasta el momento los inconformes no han indicado si permanecerán más tiempo en el sitio o si planean otras movilizaciones para que autoridades atiendan sus exigencias.

EPP