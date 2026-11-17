El futbolista mexicano Julián Quiñones se ubicó entre los 10 delanteros centro con mayor valor de transferencia estimado que juegan fuera de las cinco grandes ligas de Europa, de acuerdo con una clasificación publicada por el CIES Football Observatory este martes.

El atacante del Al-Qadsiah de Arabia Saudita ocupa la décima posición del listado, con una valoración de 41 millones de euros, equivalente a aproximadamente 45 millones de dólares.

La clasificación considera a jugadores que militan fuera de las principales competiciones de Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia, por lo que incluye futbolistas de ligas como la portuguesa, brasileña, turca y saudí.

¿Quiénes son los delanteros más valiosos fuera de las cinco grandes ligas de Europa?

El primer lugar corresponde al alemán Nicolò Tresoldi, del Club Brujas de Bélgica, con un valor estimado de 67.8 millones de euros.

En la segunda posición aparece el griego Vangelis Pavlidis, del Benfica de Portugal, con 61.2 millones de euros, seguido del colombiano Luis Javier Suárez, del Sporting de Portugal, quien registra una valoración de 57.6 millones.

El listado completo de los 10 delanteros centro mejor valorados está integrado por:

Nicolò Tresoldi (Club Brujas): 67.8 millones de euros. Vangelis Pavlidis (Benfica): 61.2 millones de euros. Luis Javier Suárez (Sporting CP): 57.6 millones de euros. José Manuel López (Palmeiras): 54.8 millones de euros. Victor Osimhen (Galatasaray): 53.7 millones de euros. Ollie Watkins (Al-Hilal): 50 millones de euros. Kaio Jorge (Cruzeiro): 45.9 millones de euros. Vítor Roque (Palmeiras): 44.7 millones de euros. Will Lankshear (Middlesbrough): 43.7 millones de euros. Julián Quiñones (Al-Qadsiah): 41 millones de euros.

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