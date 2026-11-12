Futbol

Italia vs Francia: ¿Cómo Quedó el Partido de Nations League de la UEFA?

En la Jornada 5 de la Liga de Naciones europea, los italianos se midieron con los franceses para definir al líder del Grupo A. Estos son los detalles

El delantero italiano Francesco Pio Esposito marcó dos tantos ante Francia en la Nations League. Foto: ReutersEl delantero italiano Francesco Pio Esposito marcó dos tantos ante Francia en la Nations League. Foto: Reuters

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