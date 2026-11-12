Italia vs Francia: ¿Cómo Quedó el Partido de Nations League de la UEFA?

De la mano de Zinedine Zidane la Selección de Francia visitó a Italia en la Fecha FIFA de noviembre. En duelo de la Jornada 5, los italianos y los galos se jugaban además la cima de la tabla de clasificación de la Nations League 2026 de la UEFA.

La Selección de Italia ha sido sacudida luego de quedar fuera de 3 últimas Copas del Mundo, así que busca resurgir de sus cenizas bajo el mando del entrenador Roberto Mancini, quien asumió el cargo apenas en julio pasado.

Francia también acaba de iniciar un nuevo ciclo, luego de perder en semifinales del Mundial 2026 ante España y la posterior renuncia del estratega Didier Deschamps. Su lugar fue ocupado por la leyenda Zidane hace cuatro meses.

En el partido Italia vs Francia que se disputó este 12 de noviembre en el Estadio de San Siro, en Milán, había mucho más que el orgullo en juego. El vencedor se afianzaría en el liderato del Grupo A de la Liga de Naciones 2026, que comparten con Bélgica y Turquía.

Los galos arrancaron mejor y muy pronto se pusieron adelante en el marcador: El 1-0 cayó a los 10 minutos, gracias al tanto de Michael Olise. El delantero estuvo atento a un mal despeje del portero Gianluigi Donnarumma y aprovechó el regalito para mandar la pelota a las redes.

Pero los italianos reaccionaron con el 1-1 a los 26 minutos: luego de un desborde de Nicolo Cambiaghi por la banda, entró al área y mandó tiro-centro que llegó hasta el delantero Francesco Pio Esposito, quien sólo punteó el esférico para sorprender al guardameta Mike Maignan.

El resto del primer tiempo fue de estira y afloja, con muchos roces en media cancha, pero ya no se movió el marcador y ambos escuadras se fueron a las regaderas con mucho por hacer si querían llevarse las tres unidades en juego.

Para la parte complementaria los Italianos fueron imponiendo su ritmo de juego y dejaban hacer poco a Les Blues, que no contaron con Kylian Mbappé y su ataque recayó en Olise, Bradley Barcola y Desiré Doué.

En el minuto 63 llegó el 2-1 de La Azzurra: Davide Frattesi mandó un zurdazo imposible de detener por el arquero Maignan. Con ese tanto, los locales hicieron enloquecer a la afición que se dio cita en San Siro.

Pero faltaba sellar la goleada y el responsable fue nuevamente el artillero Pio Esposito, quien aprovechó un tiro penal para subir el 3-1 definitivo a la pizarra. Una goleada que pegó fuerte en el ánimo de Zidane y sus pupilos.

Con este resultado Italia se apoderó de la cima al sumar 10 unidades, las mismas que Francia pero con mejor porcentaje de goleo. En el tercer lugar del sector A de la Nations League 2026 está Bélgica con 9 puntos y en el fondo se quedó Turquía en ceros.

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Con información de N+