Accidentes

Camión Choca contra Pipa de Gas y Dos Vehículos Más en Carretera de Tlaxcala

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad utilizada para repartir garrafones con agua ocasionó el accidente a la altura de Tizatlán

Accidente Choque Múltiple Camión Agua Pipa Gas LP Carretera Texmelucan El Molinito TlaxcalaEl accidente ocurrió a la altura del municipio de Tizatlán. Foto: Facebook El Gritón Digital

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Accidente en Tlaxcala: un camión de agua provoca choque múltiple con pipa de gas y dos autos. Tres heridos y cierre parcial de carretera. Infórmate sobre los detalles.

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