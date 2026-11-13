Camión Choca contra Pipa de Gas y Dos Vehículos Más en Carretera de Tlaxcala

Un camión repartidor de garrafones con agua provocó un choque múltiple donde estuvo involucrada una pipa de gas LP y dos vehículos más en la carretera San Martín Texmelucan-El Molinito en el estado de Tlaxcala.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió aproximadamente a las 17:00 horas de este jueves 12 de noviembre de 2026 a la altura del municipio de Tizatlán.

En el lugar de los hechos se encuentran cuerpos de emergencias, quienes se están encargando de atender a las tres personas que resultaron lesionadas en dicho tramo carretero.

También arribaron elementos policiales y de Protección Civil para hacerse cargo del retiro de las unidades siniestradas y de mitigar riesgos para automovilistas y la población en general.

Cabe destacar que el accidente vial está generando el cierre parcial de la circulación vehicular en los carriles con dirección hacia la capital tlaxcalteca, por lo que se le pide a los conductores extremar precauciones.

Con información de N+

GMAZ