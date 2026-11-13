Muere Mujer Durante Choque de Ambulancia y Auto en Pesquería, Nuevo León

Una mujer murió durante un choque entre una ambulancia y un vehículo particular en la comunidad El Barrito, en el municipio de Pesquería, Nuevo León. La víctima era trasladada en la unidad de emergencia hacia la Clínica 67 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), debido a problemas de salud que presentaba.

El accidente ocurrió sobre la carretera a Los Ramones, en el cruce con la calle Lolita, donde la ambulancia y un automóvil en color negro chocaron. Tras el impacto, el vehículo particular quedó atrapado entre la unidad de emergencia y un poste.

En el automóvil viajaba una familia, entre ellos una mujer embarazada, una niña de 11 años y un menor de 6 años, quien fue reportado en estado delicado de salud. Tras el choque, los integrantes de la familia fueron auxiliados y posteriormente trasladados a una clínica cercana para recibir atención médica, debido a las lesiones que presentaban.

Los paramédicos que tripulaban la ambulancia informaron que la víctima falleció debido a los problemas de salud que presentaba, pero serán las autoridades del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) quienes lleven a cabo una autopsia de ley para confirmar la razón de esta muerte.

El punto del accidente quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes, quienes llevan a cabo las investigaciones necesarias para deslindar las responsabilidades correspondientes. Será durante las próximas horas cuando se revelen más detalles al respecto sobre este percance vehicular.