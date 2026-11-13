Accidentes

Muere Mujer Durante Choque de Ambulancia y Auto en Pesquería, Nuevo León

En el lugar del percance se reportó un menor en estado delicado de salud y una conductora embarazada lesionada

ChoqueEl auto quedó atrapado entre una ambulancia y un auto. Foto: N+

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