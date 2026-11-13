'Iban a Chapultepec': Cronología del Accidente de Niños de Kinder en la México-Querétaro

Un paseo escolar terminó en un fuerte accidente en la México-Querétaro, luego de que los autobuses en los que viajaban niños, maestras y padres de familia del kinder School House Safari fueron impactados por un tráiler cuando se dirigían a la Ciudad de México (CDMX) para visitar el Bosque de Chapultepec; aquí te presentamos la cronología del percance.

Las llamadas al 911 alertaron a las autoridades por un fuerte choque en el kilómetro 48+700 de la carretera a la altura de Ejidos de Coyotepec, Estado de México (Edomex), debido a que estaban involucradas varias unidades en las cuales viajaban personas de todas las edades.

Los servicios de emergencia llegaron a la zona para brindar los primeros auxilios. En el sitio encontraron, al menos tres camiones pertenecientes a la empresa Autobuses Turísticos Tollantur (ATT), con severos daños, especialmente uno de ellos.

Asimismo, el equipo de N+ captó desde las alturas cómo se veía la zona del choque en la México-Querétaro y cómo brindaron ayuda a los lesionados. Este es el video de lograron obtener para dimensionar la magnitud del percance:

¿Cómo ocurrió el accidente en la México-Querétaro?

En medio de los gritos, llanto y mucho miedo, las personas afectadas procedentes de Hidalgo narraron cómo vivieron el accidente en la México-Querétaro. Tal es el caso del señor Vicente, quien contó a N+ el momento exacto en el que comenzó la carambola:

"El tráiler fue el que provocó todo. Al parecer se descuadra y no sé si frena y alcanza a pegar al autobús y en donde está el poste se arrastró hasta allá", explicó.

A este relato también se unió el de Joel, quien iba en uno de los autobuses que logró frenar a tiempo antes de impactar de lleno con los otros camiones.

"Con el susto que me llevé y observé muy poco. Si fue un sustazo, nos paramos de milagro antes y no les llegamos", contó visiblemente preocupado por el estado de salud de los niños y personas adultas mayores que iban a pasear.

Más tarde se dio a conocer un video en el que se muestra cómo el tráiler pierde el control y la cabina golpea la parte delantera del primer autobús que circulaba a su lado, por lo que lo envía al extremo de la carretera y tras la volcadura quedó en medio de la autopista.

Mientras que el tráiler llega a la zona de terracería, "rebota" y el contenedor golpea a otro camión donde viajaban los niños. Un tercer autobús no alcanza a frenar y queda en medio de la carambola.

Tras el incidente conductores de otras unidades de carga no dudaron en tratar de ayudar a las víctimas del accidente.

¿Cuál es el estado de salud de los niños tras el accidente en la carretera?

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), confirmó que en los autobuses que tenían como destino final el Bosque de Chapultepec, viajaban 53 menores, 13 docentes y 51 padres de familia de la School House Safari, ubicada en en El Cardonal, municipio de Atitalaquia, Hidalgo.

De ellos, 30 personas requirieron atención médica debido a sus lesiones, no obstante, ninguna de ellas pone en riesgo su vida.

"Fueron trasladadas para su atención y valoración médica a hospitales de Lomas Verdes, Cuautitlán Izcalli y la región Tula-Tepeji. Conforme al reporte disponible, ninguna se encuentra en estado de gravedad", afirmó en un comunicado School House Safari.

También indicó que el transporte fue contratado formalmente por la institución y todo comenzó por la obstrucción que causó el tráiler. En tanto, refirió que están dando seguimiento puntual a cada caso y activaron los seguros médicos correspondientes.

"Queremos que sepan que no están solos y cuentan con nuestra atención y disposición", afirmó.

Debido al accidente en la México-Querétaro de hoy 12 de noviembre, la institución suspendió las actividades escolares hasta nuevo aviso, por lo que se prevé que se reanuden hasta la siguiente semana.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) investiga las causas exactas del accidente, mientras los conductores involucrados fueron trasladados al ministerio público.

EPP