Accidentes

'Iban a Chapultepec': Cronología del Accidente de Niños de Kinder en la México-Querétaro

Los autobuses donde iban los estudiantes del preescolar "School House Safari" fueron impactados por un tráiler; hay 30 lesionados

Así fue el accidente de autobuses en los que viajaban los niños de preescolarFoto: Redes
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