Accidentes

Reaniman a Bebé de Tres Meses Tras Caer de Tráiler en Galeana, Nuevo León

La pequeña presentó un paro cardiorrespiratorio y había sido reportada inicialmente sin signos vitales

Salvan a bebe de caídaSalvan a bebe de caída. Foto: Pc Galeana

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Una bebé de tres meses fue reanimada tras caer de un tráiler en Galeana. Su estado es delicado y está en observación en el Hospital Infantil de Coahuila. Más detalles sobre este impactante casa

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