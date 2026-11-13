Reaniman a Bebé de Tres Meses Tras Caer de Tráiler en Galeana, Nuevo León

Una bebé de tres meses logró sobrevivir luego de sufrir un accidente en el que cayó de un tráiler cuando circulaba por la carretera Federal 57, a la altura del ejido San Roberto.

De acuerdo con los primeros reportes, tras el incidente la pequeña presentó un paro cardiorrespiratorio, por lo que rescatistas y personal de emergencia comenzaron a realizarle maniobras de reanimación para intentar salvarle la vida.

La gravedad de su estado de salud llevó a que fuera reportada inicialmente sin signos vitales; sin embargo, posteriormente fue trasladada a la Clínica San Rafael, donde el personal médico logró reanimarla y recuperar sus signos vitales.

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Tras conseguir estabilizarla, los médicos detectaron que la menor presentaba una lesión en la cabeza, por lo que fue necesario continuar con su atención especializada.

Posteriormente, la bebé fue trasladada al Hospital Infantil de Coahuila, donde permanece bajo observación médica para vigilar su evolución y atender las lesiones que sufrió durante el accidente.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la caída, ni se ha precisado cómo viajaba la menor al momento del incidente.

El caso generó la movilización de los cuerpos de emergencia en este tramo carretero, mientras la pequeña continúa recibiendo atención médica especializada.

Su estado de salud permanece bajo vigilancia en el hospital, luego de que el personal médico consiguiera reanimarla tras el paro cardiorrespiratorio.