Accidentes

Colapsa Tubería en Hospital del IMSS Número 32 de Minatitlán, Veracruz, y Quema a 4 Personas

Entre las personas lesionadas hay dos bebés y un adolescente

Dos Bebés Terminan Lesionados por Colapso de Tubería en IMSS de MinatitlánSe informó que los lesionados ya están siendo atendidos. Foto: N+

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Dos bebés, un adolescente y un adulto heridos tras colapso de tubería en el IMSS de Minatitlán. Conoce las medidas tomadas para su atención médica.

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