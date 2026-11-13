Colapsa Tubería en Hospital del IMSS Número 32 de Minatitlán, Veracruz, y Quema a 4 Personas

En el hospital del IMSS Número 32 de Minatitlán, una tubería de agua hirviendo colapsó, lo cual dejó como saldo a dos bebés y un joven de 14 años, así como a un adulto con graves lesiones.

Según la información que se tiene hasta el momento, los hechos anteriormente descritos se registraron al interior del área de pediatría durante la tarde de este jueves 12 de noviembre alrededor de las 17:00 horas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer por medio de una tarjeta informativa que los cuatro pacientes, así como familiares y personal del hospital, fueron reubicados y valorados por el equipo médico.

Asimismo, la clínica dio a conocer que se gestionó el traslado de dos pacientes pediátricos al Hospital Materno Infantil de Coatzacoalcos para continuar con su atención y que se está revisando la causa de la falla y el estado de las instalaciones.