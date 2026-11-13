Hombre Repara Celular y le Explota en Coatzacoalcos; Sufre Lesiones Graves

En Coatzacoalcos, municipio localizado en la zona sur de la entidad veracruzana, el técnico José Javier Pimentel de la Cruz terminó con lesiones de consideración luego de que le explotó un celular, lo que también le ocasionó afectaciones en sus ojos.

A través de redes sociales y desde donde permanece hospitalizado en el IMSS-Bienestar Valentín Gómez Farías, el trabajador pidió a sus compañeros utilizar equipo de protección para evitar accidentes en un futuro.

Según su propio testimonio, a José le explotó el celular mientras realizaba trabajos de diagnóstico en su taller, el cual se encuentra ubicado en las calles Citlalli y Almendros, de la colonia Cuauhtémoc, del municipio de Coatzacoalcos.

Tras registrarse el percance, el técnico dio a conocer que le indicaron que necesita una valoración especializada para poder determinar la gravedad de las lesiones y las posibilidades de recuperar su visión.