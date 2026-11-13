Accidentes

Hombre Repara Celular y le Explota en Coatzacoalcos; Sufre Lesiones Graves

Un incidente terminó hiriendo a un trabajador que se encontraba reparando un teléfono. Fue internado en un hospital para ser valorado

Explosión de Celular Deja a Técnico con Lesiones Graves; Ocurrió en CoatzacoalcosEl técnico exhorta a sus compañeros a que utilicen equipo de protección para evitar accidentes. Foto: Archivo | N+

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En Coatzacoalcos, un celular explota y lesiona a un técnico. José Pimentel, hospitalizado, alerta sobre la importancia del equipo de protección.

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