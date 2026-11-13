Astrofísico Mexicano, Carlos Frenk, Recibe el Título de 'Sir' de Manos del Príncipe de Gales

El astrofísico mexicano, Carlos Frenk Mora, y uno de los cosmólogos más destacados a nivel internacional, recibió oficialmente el título nobiliario de ‘Sir’ por parte del Príncipe de Gales, así lo informó este jueves 12 de noviembre 2026 la Universidad de Durham.

El científico egresado por la Facultad de Ciencias de la UNAM y con Doctorado en astronomía en la Universidad de Cambridge. Por contar con la ciudadanía británica, tiene permitido llevar el prenombre de 'Sir'.

En su amplia trayectoria se ha desempeñado como profesor de la Universidad de Durham, en Inglaterra, entre sus estudios destaca la edad oscura del Universo, y cómo en la Vía Láctea existen galaxias de 13 mil millones de años de antigüedad.

También es el creador junto con el director del Instituto Max Planck de Astrofísica, Simon White del modelo de materia oscura fría con constante cosmológica, utilizado para simular la formación y evolución de las estructuras cósmicas.

“El objetivo final es averiguar, utilizando las leyes de la física, cómo evoluciona y, en particular, cómo más de 13 mil 700 millones de evolución cósmica, dieron lugar a las estructuras maravillosas, tales como las galaxias”, asegura el científico mexicano.

"Durante este período el Universo fue totalmente oscuro. Y repentinamente a los 100 millones de años esas estrellas surgen y el Universo brota en luz y empieza el proceso de formación de galaxias", comentó en medios británicos el mexicano Carlos Frenk Mora.

No es el primer reconocimiento que recibe el científico mexicano de la realeza británica, a lo largo de su carrera también se suma el premio de la medalla de oro de la Real Sociedad de Astronomía de Reino Unido, distinción que han merecido personajes como Albert Einstein y Stephen Hawking, y una Orden del Imperio Británico otorgada por la Reina Isabel II por sus "servicios a la cosmología y a la divulgación de la ciencia".

HVI