Internacional

Astrofísico Mexicano, Carlos Frenk, Recibe el Título de 'Sir' de Manos del Príncipe de Gales

El científico es egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM y con PhD en astronomía en la Universidad de Cambridge

Astrofísico Mexicano, Carlos Frenk Mora, Recibe Título 'Sir' del Príncipe de GalesEl astrofísico mexicano, Carlos Frenk Mora, recibió el título nobiliario de ‘Sir’ por parte del Príncipe de Gales. Foto: X @durham_uni

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