¿Habrá Apagón Mundial el 17 de Noviembre? Qué Es la Prueba FEMA en EUA y Cómo Afectará a México

La prueba nacional de emergencia programada para el próximo 17 de noviembre de 2026 en Estados Unidos ha generado dudas sobre un posible apagón eléctrico a nivel mundial. La fecha ha despertado inquietud en redes sociales, donde circulan versiones sobre un supuesto corte de energía que afectaría a distintos países.

La confusión está relacionada con un ejercicio del Sistema de Alerta de Emergencias (EAS, por sus siglas en inglés), organizado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

Sin embargo, no está programado ningún apagón mundial para el 17 de noviembre. La actividad prevista en Estados Unidos tiene como propósito comprobar que los mecanismos de comunicación puedan transmitir alertas oficiales durante una situación de emergencia. No contempla suspender el suministro de electricidad ni desconectar los servicios públicos.

¿En qué consiste la prueba de emergencia del 17 de noviembre?

El ejercicio permitirá evaluar el funcionamiento del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) que facilita la difusión de avisos oficiales a través de los medios de comunicación participantes. La finalidad es verificar que las alertas puedan transmitirse correctamente y llegar a la población cuando sea necesario.

Como parte de la organización, la FCC estableció que los participantes deben entregar distintos formularios para documentar los resultados. El primero tuvo como fecha límite el 30 de octubre de 2026; el segundo deberá presentarse dentro de las 48 horas posteriores a la prueba y el tercero, en un plazo de 45 días.

La FEMA contempla una fecha alternativa: si las condiciones del 17 de noviembre impiden realizar el ejercicio, este se llevará a cabo el 3 de diciembre de 2026.

Estados Unidos realizó una prueba nacional similar el 4 de octubre de 2023, cuando también evaluó las alertas inalámbricas de emergencia (WEA).

Cabe destacar, que en México no habrá ninguna afectación por la prueba programada en Estados Unidos.

El ejercicio de FEMA y la FCC se realizará sobre la infraestructura de comunicación de ese país, por lo que no implica cortes de electricidad, fallas de internet, interrupciones telefónicas ni problemas en los servicios bancarios mexicanos. Tampoco existe un anuncio oficial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre una suspensión general del suministro eléctrico para el 17 de noviembre relacionada con este ejercicio.