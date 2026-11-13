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¿Habrá Apagón Mundial el 17 de Noviembre? Qué Es la Prueba FEMA en EUA y Cómo Afectará a México

Estados Unidos realizará un ejercicio nacional para verificar el funcionamiento de los sistemas de comunicación ante emergencias

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