Caída de Outlook: ¿Qué Pasa con los Correos que te Enviaron Durante la Falla de Hoy?

En N+ hemos estado informando sobre la caída de Outlook registrada este jueves 12 de noviembre de 2026, la cual generó problemas para usuarios que intentaron ingresar a sus cuentas, enviar mensajes o consultar su bandeja de entrada. Ante la interrupción, una de las principales dudas es qué sucede con los correos que otras personas enviaron durante las fallas y si estos mensajes se pierden.

En condiciones normales, los correos electrónicos no desaparecen automáticamente cuando ocurre una interrupción temporal del servicio. De acuerdo con la documentación de Microsoft, los servidores pueden conservar los mensajes en una cola de entrega cuando no consiguen establecer conexión con el servidor destinatario y realizar nuevos intentos de envío.

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En el caso de Microsoft 365, los mensajes diferidos pueden permanecer en las colas de entrega durante un día. Si la conexión se restablece dentro de ese periodo, el sistema intenta procesar automáticamente los correos pendientes.

Sin embargo, esto depende de que el servidor del remitente haya recibido y conservado correctamente el mensaje. Si el correo no logró salir de la cuenta de origen, podría permanecer pendiente en la bandeja de salida y será necesario comprobar su estado.

¿Qué pasa si un correo no llega después de la caída de Outlook?

Cuando un mensaje no puede entregarse después de los intentos del servidor, el remitente puede recibir una notificación de error conocida como NDR (Non-Delivery Report) o mensaje de rebote.

Este aviso informa que el correo no llegó a su destinatario y puede incluir detalles sobre el motivo del fallo.

Por ello, Microsoft recomienda revisar las carpetas de elementos enviados y bandeja de salida para comprobar si los mensajes fueron procesados correctamente.

También es conveniente solicitar nuevamente los correos importantes que no hayan llegado después de que se restablezca el servicio, especialmente cuando no existe una confirmación de entrega.

¿Por qué se cayó Outlook este 12 de noviembre?

Microsoft confirmó que investigaba problemas de conexión con los buzones de Exchange Online mediante diferentes métodos de acceso en América. La interrupción también generó reportes de fallas en otros servicios de Microsoft 365.

En sus actualizaciones, la compañía explicó inicialmente que una parte de su infraestructura experimentaba una carga elevada en distintas regiones. Posteriormente, precisó que el problema no estaba relacionado con un incremento del tráfico, sino con varios servidores que dejaron de estar disponibles inesperadamente, lo que generó una mayor presión sobre los sistemas restantes.

Para atender la interrupción, Microsoft informó que trabajaba en redistribuir el tráfico hacia otras partes de su infraestructura, detener implementaciones y reiniciar los servidores afectados para recuperar el funcionamiento de sus servicios.

La compañía identificó el incidente relacionado con los buzones de correo con el número EX1550543 y pidió a los administradores de Microsoft 365 consultar el centro de administración para conocer las actualizaciones.

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Aunque este tipo de interrupciones puede provocar retrasos en la recepción y el envío de mensajes, los correos que permanecen en las colas de entrega pueden procesarse una vez recuperada la conexión, siempre que continúen dentro del periodo de retención y el servidor de origen haya aceptado el mensaje.

PT