Ciencia y Tecnología

Caída de Outlook: ¿Qué Pasa con los Correos que te Enviaron Durante la Falla de Hoy?

Microsoft explica cuánto tiempo pueden permanecer los mensajes pendientes y qué hacer si un correo no llega a su destinatario

Varias computadoras en fila con el logo de MicrosoftFoto: X @Windows
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¿Qué Pasa Con los Correos que te Enviaron Durante la Caída de Outlook Hoy 12 de Noviembre? Esto Ocurre Tras Falla | N+