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Nations League 2026: España e Inglaterra Ganan y Clasifican a Cuartos de Final

Luego de 5 fechas de la Liga de Naciones de Europa los ingleses y los españoles aseguraron el boleto a la siguiente fase

Harry Kane guió a Inglaterra a una nueva victoria y ya es el futbolista británico con más partidos internacionalesHarry Kane guió a Inglaterra a una nueva victoria y ya es el futbolista británico con más partidos internacionales. Foto: Reuters

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