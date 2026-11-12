Nations League 2026: España e Inglaterra Ganan y Clasifican a Cuartos de Final

Con la victoria de 2-1 ante Croacia en jornada 5, Inglaterra selló su pasaporte a los cuartos de final de la Nations League 2026 de la UEFA. También España, que venció 2-0 a Chequia, amarró el boleto a la siguiente fase.

Además, el delantero británico Harry Kane se convirtió en el jugador con más partidos disputados con Inglaterra: llegó a 126 juegos con la playera de Los Tres Leones y aprovechó para marcar el gol del triunfo ante Croacia.

El partido Inglaterra vs Croacia vivió uno de sus momentos más emotivos a los 76 minutos, cuando entró Luka Modric de cambio en lugar de Josip Misic. El mediocampista croata fue ovacionado por el público que asistió a Wembley. De ese tamaño es la leyenda del ganador del Balón de Oro en el 2018.

Inglaterra logró su cuarta victoria y llegó a 12 unidades, para asegurar la segunda plaza. Sólo está debajo de España en el Grupo C. Los españoles llevan paso perfecto, con 5 triunfos y 15 unidades.

Precisamente en el partido Chequia vs España fue que La Furia Roja salió con una victoria por 2-0 para dejar en claro que es favorito al título. Con esas 3 unidades garantizó el boleto a los cuartos de final de la Nations League 2026 de la UEFA.

España batalló mucho para superar a Chequia en el Parque Letna de Praga. Con el 2-0 los españoles mantuvieron su paso perfecto: 5 victorias en igual número de fechas, para llegar a 15 unidades en el sector C. Mientras que los checos están eliminados y sin puntos.

Alex Baena, de penal a los 39 minutos, y Marc Pubil (a los 90’) fueron los encargados de mover el marcador a favor de La Furia Roja. Yeremy Pino marcó un tanto a los 48’, sólo que fue anulado luego de la revisión en el VAR.

Chequia peleó con todo, pero no pudo evitar la derrota y además se quedó con un hombre menos a los 75 minutos, debido a la expulsión de Ladislav Krejci.

En otro duelo de la fecha 5 Francia sufrió la primera derrota en la Liga de Naciones 2026, la primera también con Zinedine Zidane como entrenador. Los galos fueron superados 3-1 por una Italia que parece haber rejuvenecido luego de años de malos resultados.