Manchester United Llegó a un Acuerdo con Pochettino para que Sea su Técnico

Sumido en una racha negativa en la que sólo ha ganado uno de 10 partidos en el arranque de la Premier League 2026, el Manchester United ya busca soluciones para recomponer el rumbo. Y una de ellas es correr al entrenador Michael Carrick y contratar a Mauricio Pochettino, quien ya conoce el futbol inglés.

No será sencillo que Pochettino acepte la oferta. Porque el técnico argentino está muy feliz como seleccionador de Estados Unidos y recientemente fue ratificado en el cargo pese a que fue eliminado por Bélgica en octavos de final del Mundial 2026. Su proyecto en el equipo de las barras y las estrellas fue ampliado hasta el Mundial 2030.

Pero los medios deportivos británicos han dado a conocer que la directiva del Manchester United y Pochettino ya tienen pláticas muy avanzadas y que incluso ya llegaron a un acuerdo verbal para que este último sea su nuevo estratega.

Las alarmas están encendidas porque los Red Devils se encuentran en el fondo de la tabla de la Premier League: apenas suman 8 unidades, muy lejos de los 27 del líder Arsenal. El United apenas ha ganado 1 duelo, ha empatado 5 y ha perdido 4 en 10 jornadas.

Con su peor arranque de temporada en 40 años, el Manchester United ha provocado que la afición se pregunte por qué sigue al frente del equipo el entrenador Michael Carrick. Máxime que lleva 8 partidos sin victoria.

De acuerdo con medios especializados, es cuestión de horas para que los dueños y la directiva del Man-United decidan si ya se va Carrick o le ponen un ultimátum. Esto mientras los aficionados ya comenzaron a protestar en cada partido en Old Trafford, arrojando objetos a la cancha.

Mauricio Pochettino es el principal candidato para relevar a Carrick porque cuenta con experiencia en el futbol inglés luego de entrenar al Southampton, Tottenham Hotspur y Chelsea. Sus mejores años fueron con los Spurs, con los que alcanzó el segundo lugar de la Premier League en la temporada 2016-17.

Su mayor logro con el Tottenham fue llegar a la final de la Champions League 2019, en la que cayó 2-0 ante el Liverpool que dirigía el alemán Jurgen Klopp. En ese equipo dirigió a figuras como Hugo Lloris, Erik Lamela, Christian Eriksen, Son Heung-min y Harry Kane.

Justo este día, Harry Kane dio su opinión sobre su antiguo entrenador en los Spurs. Antes del duelo de la Nations League entre Inglaterra y Croacia el delantero comentó: “No tengo palabras suficientes para elogiarlo. Tendremos que esperar a ver qué pasa, pero es un tipo estupendo y también un entrenador fantástico".

El próximo fin de semana Pochettino y Estados Unidos se medirán con Haití en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Así que se espera que el viernes el estratega ofrezca una rueda de prensa para hablar de ese compromiso. Y seguramente le cuestionarán si es verdad que tiene un acuerdo con el Manchester United, que en todo caso deberá pagar una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares a la Federación de Futbol de los Estados Unidos.

Con información de N+