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Manchester United Llegó a un Acuerdo con Pochettino para que Sea su Técnico

Los Red Devils atraviesan por su peor momento en 40 años y se encuentran en zona de descenso, así que buscan nuevo entrenador

El técnico Mauricio Pochettino tiene contrato con la Selección de Estados Unidos hasta el 2030.El técnico Mauricio Pochettino tiene contrato con la Selección de Estados Unidos hasta el 2030. Foto: Reuters

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